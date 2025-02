Lucknow IT City 2025 : लखनऊ में आईटी सिटी का सपना होगा साकार: LDA ने जारी किया टेंडर, अप्रैल से होगा काम शुरू

IT City Lucknow: लखनऊ में आईटी हब विकसित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने आईटी सिटी प्रोजेक्ट के लिए टेंडर जारी कर दिया है। सुल्तानपुर रोड पर 360 एकड़ में बनने वाली इस हाई-टेक सिटी का निर्माण अप्रैल 2024 से शुरू होगा और इसे दो साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

लखनऊ•Feb 16, 2025 / 06:54 pm• Ritesh Singh

सुल्तानपुर रोड पर विकसित होगी अत्याधुनिक IT City, 2 साल में पूरा होगा प्रोजेक्ट

Lucknow to Get IT City: लखनऊ को आधुनिक तकनीकी हब बनाने के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने आईटी सिटी के विकास का टेंडर जारी कर दिया है। यह प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश की राजधानी को नए रोजगार और डिजिटल इनोवेशन का केंद्र बनाने की दिशा में बड़ा कदम साबित होगा। LDA द्वारा जारी टेंडर के अनुसार, 5 मार्च 2024 तक इच्छुक कंपनियां टेंडर भर सकती हैं। इसके बाद अप्रैल 2024 से इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो जाएगा।

