मौसम विभाग का आने वाले 24 घंटों में तेज बारिश का अलर्ट

लखनऊ. Meteorological Department's alert of heavy rain in the coming 24 hours यूपी में मौसम लगातार बदल रहा है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आज झमाझम बारिश हुई। तेज हवाओं से पेड़ की टहनियां टूट गई। कई स्थानों पर बिजली के पोल उखड़ गए और बिजली के तार टूट गए है। वैसे जानहानि की सूचना नहीं है। वैसे मौसम सम्बंधी जानकारी देने वाली निजी कम्पनी स्काईमेट का कहना है कि आने वाले 24 घंटों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश, गरज और धूल भरी आंधी चल सकती है।

मौसम विभाग का पश्चिमी यूपी के कुछ जिलों में दो दिन मेघ गर्जना, धूल भरी आंधी और बारिश का अलर्ट

राजधानी लखनऊ में मौसम मंगलवार सुबह से काफी खुशनुमा है। सुबह से मौसम सुहावना बना हुआ है। लगातार बादल आ और जा रहे थे। पर बरसे नहीं। दिन भर का अधिकतम तापमान 39 डिग्री रहा और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा। उत्तर प्रदेश के बस्ती, सिद्वार्थनगर, संतकबीरनगर, सुलतानपुर सहित कई जिलों में तेज आंधी के साथ झमाझम बारिश हुई। जिलों में आई तेज आंधी पानी से काफी नुकसान हुआ है। तेज आंधी से आम, लीची, जामुन, मक्का, लौकी, भिन्डी की फसलों की भारी क्षति हुई है। पुलिस सूत्रों ने बताया है कि मण्डल मे तेज आंधी पानी से अभी तक कोई जनहानि की सूचना नही आई है।