अब बच्चों को चिकोटी भी नहीं काट पाएंगे टीचर्स; माता-पिता की शिकायतों के लिए जारी किया गया ये टोल फ्री नंबर

कंचन वर्मा ने कहा कि ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर शिक्षा विभाग ऐसी व्यवस्था करे कि बच्चों की शिकायत और कार्रवाई की समीक्षा की जा सके। उन्होंने कहा कि किसी बच्चे को RTE के नियमों का अनुपालन कराते हुए ना तो शारीरिक दंड दिया जाएगा और ना ही उसका मानसिक उत्पीड़न किया जाएगा। अनुशासनिक कार्रवाई ऐसा करने वालों के खिलाफ की जाएगी। जाति, धर्म, लिंग आधारित दुर्व्यवहार या भेदभाव भी किसी बच्चे का साथ नहीं किया जाएगा। विद्यालयों में पढ़ाई संबंधी और बच्चों, अभिभावकों की शिकायतों के तुरंत निस्तारण के लिए निशुल्क टोल फ्री नंबर 1800-889-3277 जारी किया गया है।