एक करोड़ छात्र-छात्राओं को टैबलेट या स्मार्टफोन देगी यूपी सरकार, कैबिनेट से मंजूरी मिली

लखनऊ. UP govt give tabs, phones to 1 cr students यूपी सरकार ने सूबे के एक करोड़ छात्र-छात्राओं (one crore students) को टैबलेट या स्मार्टफोन देने का ऐलान किया है। टैबलेट या स्मार्टफोन स्नातक, परास्नातक, बीटेक, पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल, नर्सिंग और कौशल विकास से जुड़े छात्रों को फ्री में दिए जाएंगे। योगी सरकार टैबलेट योजना पर 3000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है।

यूपी सरकार के प्रवक्ता और एमएसएमई मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह (Siddharth nath Singh) ने कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसले के बारे में बताया कि, यूपी में 60 लाख से एक करोड़ छात्रों को टैबलेट या स्मार्टफोन दिए जाएंगे। इस पर 3000 करोड़ रुपए का खर्च अनुमानित है। वितरण के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में छह सदस्यीय कमेटी बनेगी। जिसे चिन्हित शिक्षण संस्थानों के माध्यम से पात्र छात्रों की लिस्ट भेजी जाएगी। टैबलेट या स्मार्टफोन की खरीद जेम पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। इसके लिए नोडल एजेंसी औद्योगिक विकास विभाग होगा।

नवंबर तक छात्र होंगे चिन्हित :- मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि, सरकार की कोशिश होगी कि नवंबर के पहले हफ्ते तक छात्रों को चिन्हित कर लिया जाए। और नवम्बर में ही सभी को टैबलेट या स्मार्टफोन दे दिए जाएं।

चुनाव करीब :- पिछली बार अखिलेश यादव की सरकार हाई स्कूल और इंटरमीडिएट पास-आउट छात्र—छात्राओं को लैपटॉप दिए थे। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 करीब आ रहे हैं। सरकार सरकार 18 से 25 के बीच के युवा मतदाताओं लुभाने के लिए यह गिफ्ट दे रही है।

