Lucknow Over bridges Plan: लखनऊ को ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत, 1000 करोड़ की लागत से बनेंगे 46 नए ओवरब्रिज

Lucknow to Get Relief from Traffic Congestion: लखनऊ में ट्रैफिक जाम की गंभीर समस्या के समाधान के लिए राज्य सरकार ने 1000 करोड़ रुपये की लागत से 46 नए ओवरब्रिजों के निर्माण की योजना बनाई है। यह परियोजना आठ विधानसभा क्षेत्रों में लागू होगी और इससे जाम से राहत मिलने के साथ-साथ शहर का बुनियादी ढांचा भी मजबूत होगा।