Petrol Diesel Price Today : भारी गिरावट के बाद पेट्रोल डीजल के दाम तीन दिन से स्थिर, जानें लखनऊ में आज का रेट

लखनऊ. Petrol Diesel Price Today 7 september आज तीसरे दिन (3 three days stable) भी यूपी की राजधानी लखनऊ में पेट्रोल डीजल के दामों में स्थिरता रही है। आम जनता ने कुछ राहत की सांस ली। और उम्मीद जताई कि यूपी विधानसभा चुनाव नजदीक है संभव हो सकता है कि पेट्रोल डीजल के दामों में भारी कमी आ जाए। राजधानी लखनऊ (Know today rate in Lucknow) में मंगलवार 7 सितम्बर को पेट्रोल का दाम 98.27 रुपए/लीटर है। और लखनऊ में डीजल का 7 सितम्बर को दाम 88.99 रुपए/लीटर है।

Petrol Diesel Price Today : पेट्रोल ही नहीं डीजल की कीमतों में भी भारी गिरावट, जानें लखनऊ में आज का रेट

7 सितम्बर को पेट्रोल की कीमत Lucknow Petrol Price Today :- लखनऊ में 7 सितम्बर को पेट्रोल की कीमत 98.27 रुपए/लीटर है। सितम्बर माह में सबसे अधिक पेट्रोल का रेट 98.40 रुपए/लीटर 1 सितम्बर को दर्ज किया गया। अगस्त में जिस तरह पेट्रोल की कीमतें बढ़ रहीं थी ऐसा लगा की पेट्रोल 100 प्रति लीटर बिक ही जाएगा।

7 सितम्बर को डीजल का भाव Lucknow Diesel Price Today :- लखनऊ में आज 7 सितम्बर को डीजल का दाम 88.99 रुपए/लीटर हैं। अगस्त माह के अंतिम रेट के बाद सितम्बर में लखनऊ में डीजल के रेट में 14 पैसे की गिरावट आई है। वैसे अगस्त माह में 17 अगस्त को डीजल की कीमत सबसे अधिक 90.24 रुपए/लीटर पहुंच गई थी।

यूपी के किसी भी जिले के पेट्रोल डीजल का भाव जानें :- आप अपने शहर का पेट्रोल डीजल का भाव मैसेज भेजकर या तेल कंपनी की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। मैसे भेजने के लिए BPCL के ग्राहक अपने मोबाइल से RSP टाइप कर 9223112222 SMS भेजें। HPCL के ग्राहक HPPrice लिखकर 9222201122 लिखकर पर भेजें।