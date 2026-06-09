Lucknow Weather Centre: अब मौसम नहीं देगा धोखा, लखनऊ से मिलेगा हर आंधी-बारिश का सटीक अलर्ट

Lucknow Weather Centre Early Warning System: उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए मौसम पूर्वानुमान, आपदा प्रबंधन और जन सुरक्षा के क्षेत्र में सोमवार का दिन ऐतिहासिक साबित हुआ। लखनऊ मौसम विज्ञान केंद्र को आधिकारिक रूप से क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र (रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर) का दर्जा प्रदान कर दिया गया। इस महत्वपूर्ण निर्णय से अब दोनों राज्यों में मौसम की निगरानी, पूर्वानुमान और आपदा संबंधी चेतावनियों की प्रक्रिया अधिक तेज, सटीक और प्रभावी हो सकेगी।

राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने इस नई व्यवस्था का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, वैज्ञानिक, प्रशासनिक अधिकारी और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े विशेषज्ञ उपस्थित रहे।