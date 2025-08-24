Cat License: लखनऊ वालों! अब बिल्ली पालने के लिए भी लेना पड़ सकता है लाइसेंस, एक और खबर जान लीजिए

बैठक का एक रोचक निर्णय पालतू पशुओं से जुड़ा रहा। अब तक सिर्फ कुत्तों पर लाइसेंस अनिवार्यता थी, लेकिन अब बिल्लियों को भी इस दायरे में शामिल किया जाएगा। नगर निगम का कहना है कि इससे न सिर्फ आमदनी बढ़ेगी बल्कि सभी पालतू बिल्लियों का रेबीज टीकाकरण भी सुनिश्चित होगा। अधिकारियों के मुताबिक, यह फैसला विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के 2030 तक दुनिया को रेबीज-मुक्त बनाने के लक्ष्य के अनुरूप है। नगर निगम ने पालतू पशु मालिकों से अपील की है कि वे समय पर लाइसेंस बनवाएं और टीकाकरण प्रमाणपत्र उपलब्ध कराएं।