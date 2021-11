यूपी में आज से और सस्ता हुआ पेट्रोल-डीजल, योगी सरकार ने जारी नहीं किया था नोटिफिकेशन

UP govt reduces prices of petrol, diesel : दीवाली के दिन पेट्रोल-डीजल के दामों को लेकर पूरे दिन पेट्रोल पम्पों पर हंगामा बना हुआ था, योगी सरकार ने जानबूझ कर या गलती से उत्पाद शुल्क कम करने का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया था, पर शुक्रवार से पूरे प्रदेश में पेट्रोल लगभग 94.94 रुपए/लीटर और डीजल 86.89 रुपए/लीटर मिलेगा

लखनऊ. UP govt reduces prices of petrol, diesel by ₹12 per litre यूपी के शहरों में दीवाली से नहीं शुक्रवार सुबह से पेट्रोल-डीजल की कीमतों में 12 रुपए की छूट मिलनी शुरू हो गई। यूपी सरकार ने गुरुवार को एक्साइज ड्यूटी यानी उत्पाद शुल्क कटौती का नोटिफिकेशन जारी किया है। जिसके बाद से पेट्रोल—डीजल की कीमतों में वैट की कमी लागू हुई। अब सूबे में आज से पेट्रोल लगभग 94.94 रुपए/लीटर वहीं डीजल 86.89 रुपए/लीटर मिलेगा। पेट्रोल-डीजल की कीमतों को लेकर गुरुवार को पूरे प्रदेश में पेट्रोल पंपों पर उपभोक्ताओं से बहस हुई।

यूपी में होली तक बढ़ाई गई मुफ्त राशन योजना, अब दाल, तेल और चीनी भी मिलेगी फ्री

गड़बड़ आखिर क्यों हुई :- दरअसल, बुधवार को केंद्र सरकार ने पेट्रोल से पांच रुपए और डीजल से 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी की कटौती की थी। सीएम योगी आदित्यानाथ ने भी पेट्रोल-डीजल पर से वैट घटाने की घोषणा की। डीजल से दो रुपए और पेट्रोल से सात रुपए वैट कम किया गया। ताकि ड्यूटी व वैट में राहत देने से प्रदेशवासियों को पेट्रोल-डीजल 12-12 रुपये लीटर सस्ता मिले। पर सीएम की घोषणा के बावजूद राज्य कर विभाग ने वैट घटाने की अधिसूचना देर रात तक जारी नहीं कर सका। जिस वजह से गुरुवार को पेट्रोल 101.05 रुपए तथा डीजल 87.07 रुपए बिका।

अब पेट्रोल पर 7.44 फीसद, डीजल पर 0.40 फीसद वैट कम :- राज्य कर विभाग अपर मुख्य सचिव संजीव मित्तल ने गुरुवार को अधिसूचना जारी की। उसके अनुसार शुक्रवार से प्रदेश में पेट्रोल पर 19.36 प्रतिशत और डीजल पर 17.08 प्रतिशत वैट लगेगा। अब तक यूपी में पेट्रोल पर 26.80 प्रतिशत वहीं डीजल पर 17.48 प्रतिशत वैट था। अब पेट्रोल से 7.44 प्रतिशत और डीजल से 0.40 प्रतिशत वैट कम किया गया है।

गुरुवार को आदेश जारी हुआ :- यूपी पेट्रोलियम ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रंजीत कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से उत्पाद शुल्क में कमी की गई है। राज्य सरकार की ओर से वैट में कमी का आदेश गुरुवार देर शाम जारी किया गया। इस वजह से आज कीमतों में 12 रुपए की कमी नहीं हो पाई।

Petrol Diesel Price Today : पेट्रोल डीजल की कीमतों में भारी गिरावट, जानें लखनऊ में आज का रेट