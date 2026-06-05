Yogi Orders Special Fire Safety: अब लापरवाही नहीं चलेगी, दिल्ली हादसे के बाद सीएम योगी ने फायर सेफ्टी विभाग को दिए निर्देश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से भी अग्नि सुरक्षा को लेकर जागरूक रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि केवल सरकारी एजेंसियों की जिम्मेदारी से हादसे नहीं रुक सकते, बल्कि नागरिकों को भी सुरक्षा नियमों का पालन करना होगा। उन्होंने लोगों से अपील की कि घरों, दुकानों और संस्थानों में बिजली उपकरणों का सावधानीपूर्वक उपयोग करें और किसी भी प्रकार की लापरवाही से बचें। सूत्रों का कहना है कि अधिकांश आगजनी की घटनाएं शॉर्ट सर्किट, गैस रिसाव और सुरक्षा मानकों की अनदेखी के कारण होती हैं। यदि समय रहते सावधानी बरती जाए तो कई बड़े हादसों को रोका जा सकता है।