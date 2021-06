मौसम विभाग का अगले दो-तीन दिन भारी बारिश का अलर्ट, कई स्थानों पर गिर सकती है बिजली

UP Weather Updates : मंगलवार को यूपी में कई जिलों में गरज के साथ बारिश

UP Weather alerts : बुधवार और बृहस्पतिवार को पश्चिम यूपी में बारिश व बिजली

UP Weather Forecast : समय पूर्व मानसून कई जिलों के तापमान में गिरावट

नजीबाबाद में न्यूनतम तापमान 20.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज