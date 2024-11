Maha Kumbh 2025 : भव्य, सुरक्षित और डिजिटल आयोजन के लिए मुख्य सचिव की बैठक में 3149.48 लाख की परियोजनाएं स्वीकृत

Maha Kumbh 2025 की तैयारियों को सशक्त रूप देने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में प्रयागराज मेला प्राधिकरण के आईसीसीसी सभागार में शीर्ष समिति की 15वीं बैठक आयोजित की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी महाकुंभ को भव्य, दिव्य, सुरक्षित, सुव्यवस्थित, स्वच्छ और डिजिटल रूप में सफलतापूर्वक आयोजित करना है, जिसमें प्रशासन ने हर पहलू की समीक्षा करते हुए महत्वपूर्ण निर्णय लिए। इस अवसर पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और प्रगति की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की। Uttar Pradesh’s Chief Secretary Approves ₹3,149.48 Million for 10 Projects to Ensure a Safe, Clean, and High-Tech Kumbh Mela; Focus on Time-Bound Completion and Quality Control