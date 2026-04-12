UP Judiciary Transfer: यूपी में 1086 जजों का तबादला, न्यायिक व्यवस्था में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल

UP Judiciary Transfer 2026: उत्तर प्रदेश की न्यायिक व्यवस्था में बड़ा प्रशासनिक बदलाव करते हुए प्रदेश भर में कुल 1086 न्यायिक अधिकारियों का तबादला किया गया है। इस व्यापक तबादला सूची में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज (ADJ), सिविल जज जूनियर डिवीजन और अन्य न्यायिक अधिकारी शामिल हैं। इस निर्णय को न्यायिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी, पारदर्शी और संतुलित बनाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।

