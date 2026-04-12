UP Judiciary Transfer: यूपी में 1086 जजों का तबादला, न्यायिक व्यवस्था में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल

उत्तर प्रदेश में 1086 न्यायिक अधिकारियों का तबादला, न्याय व्यवस्था में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
UP Judiciary Transfer 2026: उत्तर प्रदेश की न्यायिक व्यवस्था में बड़ा प्रशासनिक बदलाव करते हुए प्रदेश भर में कुल 1086 न्यायिक अधिकारियों का तबादला किया गया है। इस व्यापक तबादला सूची में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज (ADJ), सिविल जज जूनियर डिवीजन और अन्य न्यायिक अधिकारी शामिल हैं। इस निर्णय को न्यायिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी, पारदर्शी और संतुलित बनाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।
जारी आदेश के अनुसार कुल 1086 न्यायिक अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है। इनमें 408 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज (ADJ), 277 सिविल जज जूनियर डिवीजन और 401 सिविल जज जूनियर डिवीजन रैंक के अन्य न्यायिक अधिकारी शामिल हैं। इतने बड़े पैमाने पर किया गया यह तबादला प्रदेश की न्यायिक व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक कवायद के रूप में देखा जा रहा है।
विशेषज्ञों के अनुसार, इस तरह के तबादले न्यायिक प्रणाली को अधिक प्रभावी और गतिशील बनाने के उद्देश्य से किए जाते हैं। लंबे समय से एक ही स्थान पर कार्यरत अधिकारियों को स्थानांतरित कर नए क्षेत्रों में भेजा जाता है, जिससे कार्यप्रणाली में सुधार और पारदर्शिता बनी रहती है। इस कदम से विभिन्न जिलों में लंबित मामलों के निस्तारण में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है।
तबादला सूची में सबसे अधिक संख्या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज (ADJ) की है, जिनकी संख्या 408 है। ये अधिकारी गंभीर आपराधिक मामलों और उच्च स्तरीय मुकदमों की सुनवाई करते हैं, इसलिए इनके स्थानांतरण को विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
इसके अलावा 277 सिविल जज जूनियर डिवीजन और 401 अन्य न्यायिक अधिकारियों के भी कार्यक्षेत्र बदले गए हैं। ये अधिकारी दीवानी और छोटे आपराधिक मामलों की सुनवाई करते हैं।
न्यायिक अधिकारियों के तबादले के पीछे मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक संतुलन बनाए रखना और कार्यकुशलता बढ़ाना है। अलग-अलग जिलों में न्यायिक अधिकारियों की उपलब्धता और कार्यभार को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। इससे न्यायालयों में लंबित मामलों का बोझ कम करने और न्याय वितरण की प्रक्रिया को तेज करने में मदद मिलेगी।
विशेषज्ञों का मानना है कि एक ही स्थान पर लंबे समय तक तैनाती से निष्पक्षता पर असर पड़ सकता है। ऐसे में समय-समय पर तबादले करना आवश्यक होता है, ताकि न्यायिक प्रक्रिया पर जनता का विश्वास बना रहे। यह कदम न्यायपालिका की निष्पक्षता और पारदर्शिता को मजबूत करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
तबादला आदेश जारी होने के बाद संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द अपने नए कार्यस्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में सभी अधिकारी अपने-अपने नए पदों पर तैनात हो जाएंगे।
इतने बड़े स्तर पर हुए तबादलों का असर कुछ समय के लिए न्यायालयों के कामकाज पर पड़ सकता है, लेकिन प्रशासन का मानना है कि यह बदलाव लंबे समय में लाभकारी साबित होगा। नई तैनाती के बाद अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में कार्यभार संभालते हुए मामलों के निस्तारण में तेजी लाएंगे।
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