Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

लखनऊ में बड़ा बुलडोजर एक्शन: ऐशबाग स्टेशन के पास मवैइया में अवैध कब्जे हटे, LDA ने भी 11 निर्माण किए सील

Lucknow  में रेलवे और LDA ने अवैध कब्जों व अनधिकृत निर्माणों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। ऐशबाग स्टेशन के मवैइया क्षेत्र में रेलवे जमीन पर बनी दर्जनों दुकानें और कच्चे मकान ध्वस्त किए गए, जबकि LDA ने शहरभर में 11 निर्माण सील कर 32 अवैध प्लाटिंग पर बुलडोजर चलाया। कार्रवाई से हड़कंप मचा।

3 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Nov 07, 2025

रेलवे-जमीन और अवैध प्लाटिंग से वर्षों पुराना कब्जा आखिर हटा (फोटो सोर्स : Whatsapp Group)

रेलवे-जमीन और अवैध प्लाटिंग से वर्षों पुराना कब्जा आखिर हटा (फोटो सोर्स : Whatsapp Group)

Massive Crackdown in Lucknow: राजधानी लखनऊ में गुरुवार और शुक्रवार का दिन अवैध कब्जों और गैरकानूनी निर्माणों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का रहा। ऐशबाग रेलवे स्टेशन के पास मवैइया क्षेत्र में रेलवे की जमीन पर अवैध रूप से बनी दुकानों और कच्चे मकानों को हटाने के लिए रेलवे प्रशासन ने बड़ा अभियान चलाया। दूसरी ओर लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने भी उपाध्यक्ष की फटकार के बाद गोमती नगर विस्तार सहित कई इलाकों में ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 11 अवैध निर्माण सील किए और 32 अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त किया।

रेलवे की जमीन पर वर्षों से चला आ रहा कब्जा आखिरकार हटा

मवैइया क्षेत्र में लंबे समय से रेलवे भूमि पर अवैध दुकानें और अस्थायी कच्चे मकान बने हुए थे। आरपीएफ थाना ऐशबाग के प्रभारी इंस्पेक्टर सुरेश कुमार ने बताया कि कब्जाधारियों को कई बार नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन उन्होंने कब्जा खाली नहीं किया। शुक्रवार को सुबह आरपीएफ की निगरानी और रेलवे अधिकारियों की मौजूदगी में जेसीबी लगाकर कार्रवाई शुरू की गई। दुकान मालिकों और अवैध कब्जाधारियों ने विरोध भी किया, लेकिन भारी पुलिस बल के सामने उनकी एक न चली। देखते ही देखते सड़क किनारे बनी कई दुकानें और उनके पीछे टीन शेड वाले मकान जमींदोज कर दिए गए।

इंस्पेक्टर सुरेश कुमार ने कहा कि  कई वर्षों से लोग रेलवे की जमीन पर कब्जा कर दुकानें और कच्चे मकान बना रहे थे। कई बार चेतावनी दी गई, नोटिस दिए गए, पर कब्जा नहीं हटाया गया। ऐसे में मजबूरन आज कार्रवाई करनी पड़ी। दोबारा कब्जा करने की कोशिश हुई तो सख्त कानूनी कार्रवाई होगी।

नशेड़ियों का अड्डा बन गई थी जगह

स्थानीय निवासियों और आरपीएफ की रिपोर्ट के अनुसार शाम होते ही यहां नशेड़ियों का जमावड़ा होने लगा था। कच्चे मकानों और दुकानों के पीछे बने खाली स्थानों में अक्सर मारपीट, झगड़े और अवैध गतिविधियां होती थीं। इस इलाके की स्थिति को लेकर कई बार शिकायतें भी दर्ज कराई गई थीं। आरपीएफ के अनुसार, अवैध कब्जे हटने से अब इस क्षेत्र में सुरक्षा की स्थिति बेहतर होगी और असामाजिक तत्वों पर नियंत्रण लगाया जा सकेगा।

LDA का ताबड़तोड़ एक्शन: 11 निर्माण सील, 32 अवैध प्लाटिंग ध्वस्त

रेलवे की कार्रवाई के समानांतर लखनऊ विकास प्राधिकरण ने भी कई इलाकों में सख्त अभियान चलाया। उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार द्वारा अवैध निर्माणों पर लापरवाही की शिकायतों पर नाराजगी जताने के बाद, जोनल टीमों ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में कार्रवाई की।

गोमती नगर विस्तार में होटल, कॉम्प्लेक्स और गोदाम हुए सील

LDA के दस्ते ने गोमतीनगर विस्तार में रोक के बावजूद बन रहे-

  • होटल
  • कॉम्प्लेक्स
  • गोदाम

सहित 11 अवैध निर्माणों को सील कर दिया। इन निर्माणों पर पहले भी नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन निर्माण कार्य चोरी-छिपे जारी था।  LDA टीम मौके पर पहुंची और सभी गैरकानूनी निर्माणों को बंद कर दिया गया।

पुराने शहर में भी अभियान-3 अवैध निर्माण सील

दुबग्गा, ठाकुरगंज और चौक क्षेत्र में लंबे समय से बहुमंजिला अवैध कॉम्प्लेक्स बनने की शिकायतें मिल रही थीं। LDA की टीम ने इन तीनों क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए 3 बड़े निर्माणों को सील किया।

32 अवैध प्लाटिंग पर चला बुलडोजर

अवैध प्लॉटिंग पर भी LDA ने सख्त रुख अपनाया। एक ही दिन में 32 अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त किया गया।

  • सबसे बड़ी कार्रवाई नैमिष नगर योजना के ग्राम-पलहरी में हुई, जहां करीब 50 बीघा जमीन पर कब्जा कर प्लॉट काटे जा रहे थे। LDA ने बुलडोज़र लगाकर सभी अवैध प्लाटिंग को मिटा दिया।

मोहनलालगंज और काकोरी में 14 अवैध प्लाटिंग ध्वस्त

  • प्राधिकरण के दस्ते ने मोहनलालगंज और काकोरी इलाके में भी अभियान चलाया और 14 अवैध प्लाटिंग ध्वस्त कर दीं।
  • क्यों बढ़ रहे थे अवैध कब्जे और गैरकानूनी निर्माण?
  • बाहरी जिलों से शिफ्ट होने वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है
  • बिल्डरों द्वारा कृषि भूमि पर अवैध प्लाटिंग
  • अवैध कब्जों पर समय रहते कार्रवाई न होना
  • कुछ प्रभावशाली लोगों का संरक्षण
  • निर्माणों की समय-समय पर जांच नहीं होना

लेकिन अब LDA और रेलवे दोनों ने साफ कर दिया है कि किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा और निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

LDA उपाध्यक्ष की चेतावनी

उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने अधिकारियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि शहर में अवैध निर्माण या प्लॉटिंग किसी भी कीमत पर नहीं होने दी जाएगी। जो भी निर्माण बिना स्वीकृति के पाया जाएगा, तत्काल सील किया जाएगा। अधिकारी समय से निरीक्षण करें, अन्यथा उन पर भी कार्रवाई तय है।

ये भी पढ़ें

बड़ी राहत : योगी सरकार ने घटाई रेंट एग्रीमेंट स्टांप ड्यूटी, किरायेदार-मकान मालिक विवादों को खत्म करने की बड़ी पहल
लखनऊ
UP Rent Agreement Yogi Government Decision (फोटो सोर्स : X)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cm yogi

police

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

07 Nov 2025 04:36 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / लखनऊ में बड़ा बुलडोजर एक्शन: ऐशबाग स्टेशन के पास मवैइया में अवैध कब्जे हटे, LDA ने भी 11 निर्माण किए सील

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Lucknow नगर निगम में हज़ारों सफाई कर्मियों की संदिग्ध पहचान उजागर, आउटसोर्सिंग एजेंसियों पर बड़ी जांच शुरू

Lucknow Nagar Nigam Outsourcing Scam (फोटो सोर्स : Whatsapp Group)
लखनऊ

Big Breaking: जेल से रिहा होने के बाद आजम खान की अखिलेश यादव से दूसरी मुलाकात

azam khan second meeting with akhilesh yadav after being released from jail
लखनऊ

बड़ी राहत : योगी सरकार ने घटाई रेंट एग्रीमेंट स्टांप ड्यूटी, किरायेदार-मकान मालिक विवादों को खत्म करने की बड़ी पहल

UP Rent Agreement Yogi Government Decision (फोटो सोर्स : X)
लखनऊ

Lucknow Zoo: डियर सफारी में हिरन चोरी का प्रयास नाकाम, एक युवक गिरफ्तार, चार आरोपित फरार

Lucknow Zoo Deer Safari Incident (फोटो सोर्स : Whatsapp Group)
लखनऊ

UP Government Action: सरकारी अस्पतालों में बाहर की दवा लिखने पर डॉक्टर होंगे निलंबित, OPD से गायब पाए गए तो CMS-CMO पर कार्रवाई

डॉक्टर होंगे निलंबित, ओपीडी से गायब मिले तो CMS भी जिम्मेदार (फोटो सोर्स : Whatsapp Group)
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.