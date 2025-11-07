लखनऊ में बड़ा बुलडोजर एक्शन: ऐशबाग स्टेशन के पास मवैइया में अवैध कब्जे हटे, LDA ने भी 11 निर्माण किए सील

रेलवे-जमीन और अवैध प्लाटिंग से वर्षों पुराना कब्जा आखिर हटा (फोटो सोर्स : Whatsapp Group)
Massive Crackdown in Lucknow: राजधानी लखनऊ में गुरुवार और शुक्रवार का दिन अवैध कब्जों और गैरकानूनी निर्माणों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का रहा। ऐशबाग रेलवे स्टेशन के पास मवैइया क्षेत्र में रेलवे की जमीन पर अवैध रूप से बनी दुकानों और कच्चे मकानों को हटाने के लिए रेलवे प्रशासन ने बड़ा अभियान चलाया। दूसरी ओर लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने भी उपाध्यक्ष की फटकार के बाद गोमती नगर विस्तार सहित कई इलाकों में ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 11 अवैध निर्माण सील किए और 32 अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त किया।
मवैइया क्षेत्र में लंबे समय से रेलवे भूमि पर अवैध दुकानें और अस्थायी कच्चे मकान बने हुए थे। आरपीएफ थाना ऐशबाग के प्रभारी इंस्पेक्टर सुरेश कुमार ने बताया कि कब्जाधारियों को कई बार नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन उन्होंने कब्जा खाली नहीं किया। शुक्रवार को सुबह आरपीएफ की निगरानी और रेलवे अधिकारियों की मौजूदगी में जेसीबी लगाकर कार्रवाई शुरू की गई। दुकान मालिकों और अवैध कब्जाधारियों ने विरोध भी किया, लेकिन भारी पुलिस बल के सामने उनकी एक न चली। देखते ही देखते सड़क किनारे बनी कई दुकानें और उनके पीछे टीन शेड वाले मकान जमींदोज कर दिए गए।
इंस्पेक्टर सुरेश कुमार ने कहा कि कई वर्षों से लोग रेलवे की जमीन पर कब्जा कर दुकानें और कच्चे मकान बना रहे थे। कई बार चेतावनी दी गई, नोटिस दिए गए, पर कब्जा नहीं हटाया गया। ऐसे में मजबूरन आज कार्रवाई करनी पड़ी। दोबारा कब्जा करने की कोशिश हुई तो सख्त कानूनी कार्रवाई होगी।
स्थानीय निवासियों और आरपीएफ की रिपोर्ट के अनुसार शाम होते ही यहां नशेड़ियों का जमावड़ा होने लगा था। कच्चे मकानों और दुकानों के पीछे बने खाली स्थानों में अक्सर मारपीट, झगड़े और अवैध गतिविधियां होती थीं। इस इलाके की स्थिति को लेकर कई बार शिकायतें भी दर्ज कराई गई थीं। आरपीएफ के अनुसार, अवैध कब्जे हटने से अब इस क्षेत्र में सुरक्षा की स्थिति बेहतर होगी और असामाजिक तत्वों पर नियंत्रण लगाया जा सकेगा।
रेलवे की कार्रवाई के समानांतर लखनऊ विकास प्राधिकरण ने भी कई इलाकों में सख्त अभियान चलाया। उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार द्वारा अवैध निर्माणों पर लापरवाही की शिकायतों पर नाराजगी जताने के बाद, जोनल टीमों ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में कार्रवाई की।
LDA के दस्ते ने गोमतीनगर विस्तार में रोक के बावजूद बन रहे-
सहित 11 अवैध निर्माणों को सील कर दिया। इन निर्माणों पर पहले भी नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन निर्माण कार्य चोरी-छिपे जारी था। LDA टीम मौके पर पहुंची और सभी गैरकानूनी निर्माणों को बंद कर दिया गया।
दुबग्गा, ठाकुरगंज और चौक क्षेत्र में लंबे समय से बहुमंजिला अवैध कॉम्प्लेक्स बनने की शिकायतें मिल रही थीं। LDA की टीम ने इन तीनों क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए 3 बड़े निर्माणों को सील किया।
अवैध प्लॉटिंग पर भी LDA ने सख्त रुख अपनाया। एक ही दिन में 32 अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त किया गया।
लेकिन अब LDA और रेलवे दोनों ने साफ कर दिया है कि किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा और निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने अधिकारियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि शहर में अवैध निर्माण या प्लॉटिंग किसी भी कीमत पर नहीं होने दी जाएगी। जो भी निर्माण बिना स्वीकृति के पाया जाएगा, तत्काल सील किया जाएगा। अधिकारी समय से निरीक्षण करें, अन्यथा उन पर भी कार्रवाई तय है।
बड़ी खबरेंView All
लखनऊ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग