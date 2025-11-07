लखनऊ में बड़ा बुलडोजर एक्शन: ऐशबाग स्टेशन के पास मवैइया में अवैध कब्जे हटे, LDA ने भी 11 निर्माण किए सील

मवैइया क्षेत्र में लंबे समय से रेलवे भूमि पर अवैध दुकानें और अस्थायी कच्चे मकान बने हुए थे। आरपीएफ थाना ऐशबाग के प्रभारी इंस्पेक्टर सुरेश कुमार ने बताया कि कब्जाधारियों को कई बार नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन उन्होंने कब्जा खाली नहीं किया। शुक्रवार को सुबह आरपीएफ की निगरानी और रेलवे अधिकारियों की मौजूदगी में जेसीबी लगाकर कार्रवाई शुरू की गई। दुकान मालिकों और अवैध कब्जाधारियों ने विरोध भी किया, लेकिन भारी पुलिस बल के सामने उनकी एक न चली। देखते ही देखते सड़क किनारे बनी कई दुकानें और उनके पीछे टीन शेड वाले मकान जमींदोज कर दिए गए।