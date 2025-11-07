बड़ी राहत : योगी सरकार ने घटाई रेंट एग्रीमेंट स्टांप ड्यूटी, किरायेदार-मकान मालिक विवादों को खत्म करने की बड़ी पहल

Massive Relief in UP: उत्तर प्रदेश सरकार ने किराएदार-मकान मालिक संबंधों को पारदर्शी बनाने और किराए संबंधी विवादों को रोकने के लिए एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर रेंट एग्रीमेंट के रजिस्ट्रेशन में लगने वाली स्टांप ड्यूटी में भारी कमी की गई है। अब किराये के मकानों का रजिस्ट्रेशन बेहद कम शुल्क, यानी सिर्फ ₹500 से ₹2500 में कराया जा सकेगा। इससे पहले 4% स्टांप ड्यूटी के कारण लोग एग्रीमेंट कराने से बचते थे, जिसके चलते शिकायतें, विवाद और कोर्ट के मामले लगातार बढ़ रहे थे। सरकार का यह फैसला सीधे तौर पर लाखों किरायेदारों, मकान मालिकों और ब्रोकर व्यवस्था से जुड़े लोगों को राहत देने वाला माना जा रहा है। साथ ही यह कदम उत्तर प्रदेश में तेजी से बढ़ रही शहरी आबादी की समस्याओं का समाधान खोजने की दिशा में भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।