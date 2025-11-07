UP Government Action: सरकारी अस्पतालों में बाहर की दवा लिखने पर डॉक्टर होंगे निलंबित, OPD से गायब पाए गए तो CMS-CMO पर कार्रवाई

UP Government Warns: उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी अस्पतालों में अव्यवस्था और मरीजों के शोषण पर कड़ा रुख अपनाया है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने साफ निर्देश जारी किए हैं कि अब किसी भी सरकारी डॉक्टर को बाहर की महंगी दवा सादी पर्ची पर लिखते हुए पाया गया, तो उसके खिलाफ सीधी कार्रवाई होगी और वह निलंबन तक भी पहुंच सकती है। साथ ही, ओपीडी समय में डॉक्टरों की अनुपस्थिति पर चिकित्सा अधीक्षक (CMS) और मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (CMO) भी बराबर की जिम्मेदारी वहन करेंगे। शासन की यह सख्ती उन लगातार मिल रही शिकायतों का परिणाम है, जिनमें मरीजों ने आरोप लगाया कि कई डॉक्टर अस्पताल में उपलब्ध दवाओं के बजाय बाहर की महंगी ब्रांडेड दवाएं लिखकर अनावश्यक बोझ डालते हैं।