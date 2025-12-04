लखनऊ में FSDA की बड़ी कार्रवाई: लुलु- KFC पर ताला; 7 मॉल में खामियों की बड़ी पोल खुली

FSDA Action Lulu Mall UP: लखनऊ में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FSDA) और शासन की संयुक्त टीमों के लिए बड़े अभियान का रहा। शहर के सात प्रमुख मॉलों -लुलु, पलासियो, फीनिक्स, सिनेपोलिस, एमराल्ड, वेव और फन रिपब्लिक में एक साथ छापेमारी की गई। इस कार्रवाई में कुल 14 टीमों ने 61 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया, जिनमें से तीन में गंभीर अनियमितताएं पकड़ी गईं। सबसे बड़ी कार्रवाई लुलु हाइपरमार्ट और सिनेपोलिस मॉल के केएफसी आउटलेट में हुई। अभियान का नेतृत्व जिला प्रशासन के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा निरीक्षकों की टीमों ने किया। उद्देश्य था। त्योहार और सर्दियों के मौसम में बढ़ती खाद्य वस्तुओं की खपत के बीच बाजार में बिक रहे उत्पादों की गुणवत्ता, स्वच्छता और लाइसेंसिंग की वास्तविक स्थिति की जांच करना।