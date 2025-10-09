मायावती का बड़ा ऐलान, भतीजे आकाश आनंद को सौंपी पार्टी की नई जिम्मेदारी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया

बसपा सुप्रीमो मायावती 9 साल बाद लखनऊ में शक्ति प्रदर्शन कर रही हैं। उन्होंने रैली में करीब एक घंटे तक पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सपा और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। मायावती ने कहा कि सपा सत्ता में नहीं रहती तो उन्हें पीडीए याद आता है और ऐसे दोगले लोगों से सावधान रहना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस को भी केवल नौटंकीबाज बताया।
रैली के दौरान मायावती ने सबसे बड़ा ऐलान अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाने का किया। मायावती ने कहा कि आकाश आनंद आज पार्टी के मोमेंट से जुड़ चुके हैं और उनके दिशा-निर्देश में काम करेंगे। उन्होंने आकाश की नियुक्ति को काशीराम द्वारा उन्हें आगे बढ़ाने के समान बताया। उम्मीद जताई कि लोग हर हाल में उनका साथ देंगे।
मायावती ने पार्टी के अन्य नेताओं की भी तारीफ की। उन्होंने सतीश चंद्र मिश्र और उनके बेटे कपिल मिश्रा, इकलौते विधायक उमाशंकर शंकर और प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल की सराहना की। कहा कि विश्वनाथ पाल पिछड़ों को पार्टी से जोड़ रहे हैं और जहां भी बहुजन समाज के लोगों के साथ अन्याय होता है, वहां जाकर न्याय दिलाने का काम करते हैं। जमील अख्तर और लखनऊ मंडल के पदाधिकारियों को सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए बधाई दी।
इस रैली के जरिए मायावती ने बसपा को दलितों और पिछड़ों की प्रमुख पार्टी के रूप में मजबूत करने का संदेश दिया और सत्ता की चाबी अपने हाथ में लेने की जरूरत पर जोर दिया। 2016 के बाद यह लखनऊ में बसपा की पहली बड़ी रैली है।
बड़ी खबरेंView All
लखनऊ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग