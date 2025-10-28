मायावती का तीखा वार: ‘मुस्लिम लड़की लाओ, नौकरी पाओ’ बयान सभ्यता और संविधान के लिए खुली चुनौती

मामला सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज क्षेत्र का है, जहां भाजपा के पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह का एक वीडियो हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसमें वे मंच से खुलेआम कहते नजर आए,"अगर मुस्लिम लड़के दो हिंदू लड़कियां ले जाते हैं, तो तुम 10 मुस्लिम लड़कियां लाओ, हम शादी का खर्चा भी उठाएंगे और नौकरी का इंतजाम भी करेंगे। पूर्व विधायक ने आगे कहा था - “हम सुरक्षा की गारंटी देंगे। दो के बदले दस से कम मंजूर नहीं। मुल्ला-मौलवियों को कह दो, अब बदला भारी होगा। उन्होंने युवाओं से हाथ उठवाकर इस बयान का समर्थन भी लिया और कहा कि “अब योगी जी का राज है, डरने की जरूरत नहीं है। जो चाहो करो, हम साथ हैं। इस बयान के वायरल होने के बाद राजनीतिक हलकों में भूचाल आ गया। विपक्षी दलों ने इसे समाज को तोड़ने और सांप्रदायिक नफरत फैलाने की साजिश बताया।