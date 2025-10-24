BSP Mayawati: मायावती ने हटाया गाजियाबाद जिलाध्यक्ष: चंदा विवाद एवं होर्डिंग फाड़ने के बाद मनोज जाटव बने नए प्रमुख

BSP Mayawati Ghaziabad Politics: बहुजन समाज पार्टी ( BSP ) सुप्रीमो मायावती ने शुक्रवार को एक और बड़ा संगठनात्मक बदलाव कर दिया। गाजियाबाद के जिलाध्यक्ष नरेंद्र मोहित को पद से हटाकर मनोज जाटव को नया जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। लगातार दूसरे दिन हुई इस कड़ी कार्रवाई ने पार्टी के भीतर हलचल पैदा कर दी है। सूत्रों के मुताबिक इस बदलाव की वजह मेरठ मंडल प्रभारी विजय सिंह की शिकायत है। आरोप है कि 9 अक्टूबर की रैली के लिए कार्यकर्ताओं से नकद चंदा लिया गया, जबकि पार्टी की ओर से बिना नकद सहयोग लेने के निर्देश थे। साथ ही 23 अक्टूबर को पार्टी कार्यालय में लगी मायावती की होर्डिंग फाड़े जाने को लेकर भी दोनों नेताओं के बीच विवाद हुआ।