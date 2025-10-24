Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

BSP Mayawati: मायावती ने हटाया गाजियाबाद जिलाध्यक्ष: चंदा विवाद एवं होर्डिंग फाड़ने के बाद मनोज जाटव बने नए प्रमुख

BSP सुप्रीमो मायावती ने गाजियाबाद के जिलाध्यक्ष नरेंद्र मोहित को हटाकर उनकी जगह मनोज जाटव को नियुक्त किया है। मेरठ मंडल प्रभारी विजय सिंह की शिकायत तथा 23 अक्टूबर को पार्टी कार्यालय की होर्डिंग फाड़ने की घटना को कार्रवाई की प्रमुख वजह बताया जा रहा है।

3 min read

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Oct 24, 2025

लगातार दूसरे दिन कार्रवाई से बसपा में खलबली, अंदरूनी कलह और आरोपों की जंग उजागर (फोटो सोर्स : Whatsapp Group)

लगातार दूसरे दिन कार्रवाई से बसपा में खलबली, अंदरूनी कलह और आरोपों की जंग उजागर (फोटो सोर्स : Whatsapp Group)

BSP Mayawati Ghaziabad Politics: बहुजन समाज पार्टी ( BSP ) सुप्रीमो मायावती ने शुक्रवार को एक और बड़ा संगठनात्मक बदलाव कर दिया। गाजियाबाद के जिलाध्यक्ष नरेंद्र मोहित को पद से हटाकर मनोज जाटव को नया जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। लगातार दूसरे दिन हुई इस कड़ी कार्रवाई ने पार्टी के भीतर हलचल पैदा कर दी है। सूत्रों के मुताबिक इस बदलाव की वजह मेरठ मंडल प्रभारी विजय सिंह की शिकायत है। आरोप है कि 9 अक्टूबर की रैली के लिए कार्यकर्ताओं से नकद चंदा लिया गया, जबकि पार्टी की ओर से बिना नकद सहयोग लेने के निर्देश थे। साथ ही 23 अक्टूबर को पार्टी कार्यालय में लगी मायावती की होर्डिंग फाड़े जाने को लेकर भी दोनों नेताओं के बीच विवाद हुआ।

पहले शमसुद्दीन, अब नरेंद्र - लगातार दो दिन में एक्शन

बीते गुरुवार मायावती ने लखनऊ-कानपुर मंडल प्रभारी रहे शमसुद्दीन को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। उन पर आरोप था कि उन्होंने बसपा सुप्रीमो के लगातार 37 फोन कॉल रिसीव नहीं किए। अब नरेंद्र मोहित पर गाजियाबाद संगठन में अव्यवस्था और चंदा विवाद को लेकर कार्रवाई की गई है। इस लगातार अनुशासनात्मक रुख से यह संदेश साफ है कि मायावती संगठन में ढिलाई या मनमानी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगी। पार्टी कैडर में इसे लेकर दहशत और असमंजस की स्थिति है।

पुरानी रंजिश बनी विवाद की असली जड़?

सूत्र बताते हैं कि 70 वर्षीय मेरठ मंडल प्रभारी विजय सिंह . 44 वर्षीय गाजियाबाद जिलाध्यक्ष रहे नरेंद्र मोहित के बीच खटास 2023 से ही बनी हुई है। कभी विजय सिंह गाजियाबाद जिलाध्यक्ष थे और नरेंद्र उनके जूनियर महासचिव। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले संगठनात्मक बदलाव में मोहित को विजय सिंह से बड़ा पद दे दिया गया। यहीं से “सीनियर बनाम जूनियर” का संघर्ष शुरू हुआ।

पार्टी सूत्रों के शब्दों में

विजय सिंह को लगता है कि नरेंद्र मोहित ने उनका हक छीनकर पद पाया है। माहौल ऐसा बन गया कि अवसर मिलते ही दोनों एक-दूसरे को नुकसान पहुँचाने की रणनीति में रहते थे।

होर्डिंग विवाद बना कार्रवाई का ट्रिगर

गाजियाबाद राजनगर स्थित बसपा कार्यालय में मायावती और नरेंद्र मोहित की बड़ी होर्डिंग लगी थी। 23 अक्टूबर को यह अचानक हटाई गई। आरोप है कि विजय सिंह समर्थकों ने इसे हटाकर विवाद को हवा दी। इसने दोनों नेताओं की खींचतान को नया रूप दे दिया।

'मोहित नाम' का भ्रम और उसका खामियाजा

गाजियाबाद में बसपा संगठन में मोहित नाम के तीन प्रमुख चेहरे

  • मोहित वाल्मीकि- पहले भीम आर्मी, अब मोदीनगर प्रभारी
  • मोहित जाटव - पहले AAP व पीस पार्टी, अब संगठन विस्तार में
  • नरेंद्र मोहित - हटाए गए जिलाध्यक्ष

चंदा वसूली की शिकायत में बताया जा रहा है कि विजय सिंह ने ‘मोहित’ नाम का फायदा उठाकर शिकायत सीधे नरेंद्र के खिलाफ दिए जाने को सुनिश्चित किया।

कौन हैं नरेंद्र मोहित?- संघर्ष और उतार-चढ़ाव से भरा सफर

  • पेशे से वकील
  • 14 साल की उम्र से बसपा से जुड़ाव
  • बूथ अध्यक्ष → सेक्टर अध्यक्ष → जिला कार्यकारिणी सदस्य
  • 2020 में जिला उपाध्यक्ष
  • 2024 में मेरठ मंडल प्रभारी

जिलाध्यक्ष बनना और हटना - सिर्फ 1 साल में दो बार

  • वर्तमान में उन्हें कोई नया जिम्मा नहीं मिला है।नरेंद्र मोहित का बयान-पद बड़ा या छोटा मायने नहीं रखता, बहनजी जो जिम्मेदारी देंगी, निभाऊंगा।”
  • एक साल में चार जिलाध्यक्ष -गाजियाबाद संगठन में अस्थिरता

गाजियाबाद में जिला अध्यक्ष पद पर

  • दयाराम सेन
  • नरेंद्र मोहित
  • फिर दयाराम
  • फिर नरेंद्र
  • अब मनोज जाटव

लगातार बदलाव यह दर्शाता है कि 

  • संगठन कमजोर,
  • स्थानीय स्तर पर अंदरूनी राजनीति बहुत तेज
  • चुनावी तैयारी प्रभावित
  • 2027 विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा पुनर्गठन

मायावती ने मंडलीय व्यवस्था खत्म कर

  • 9 नए जोन बनाए
  • हर जोन में 2 प्रभारी नियुक्त - मुख्य व सहायक
  • जिम्मेदारियों का तेज पुनर्वितरण शुरू

नए प्रभारी -

  • गोरखपुर-अयोध्या-लखनऊ : घनश्याम चंद्र खरवार
  • प्रयागराज : गया चरण दिनकर (मुख्य), विजय प्रताप (सहायक)
  • मेरठ- सहारनपुर- कानपुर : मुनकाद अली
  • मिर्जापुर : भीम राजभर, गुड्डू राम (सहायक)
  • यानी चुनाव से पहले बसपा मिशन-2027 मोड में सक्रिय है।

ये भी पढ़ें

ACP Transfer: लखनऊ पुलिस में बड़ा फेरबदल: 4 एसीपी के कार्यक्षेत्र बदले, सुरक्षा-यातायात को मिलेगी नई दिशा
लखनऊ
ACP Reshuffle (फोटो सोर्स : Whatsapp Group)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

अखिलेश यादव

cm yogi

मायावती

SP national president Akhilesh Yadav

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

24 Oct 2025 07:47 pm

Published on:

24 Oct 2025 07:46 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / BSP Mayawati: मायावती ने हटाया गाजियाबाद जिलाध्यक्ष: चंदा विवाद एवं होर्डिंग फाड़ने के बाद मनोज जाटव बने नए प्रमुख

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

UP में मौसम उपकरणों की सटीकता पर सवाल, IMD की चेतावनी के बाद प्रशासन सख्त

डेटा-विश्वसनीयता संकट के बीच शासन ने डीएमों को यंत्रों की साफ-सफाई के निर्देश दिए (फोटो सोर्स : Whatsapp Group)
लखनऊ

बिहार चुनाव 2025: समाजवादी पार्टी ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट, अखिलेश-डिंपल और आजम खान समेत लिस्ट में ये नाम शामिल

samajwadi party released list of star campaigners for bihar elections 2025
लखनऊ

ACP Transfer: लखनऊ पुलिस में बड़ा फेरबदल: 4 एसीपी के कार्यक्षेत्र बदले, सुरक्षा-यातायात को मिलेगी नई दिशा

ACP Reshuffle (फोटो सोर्स : Whatsapp Group)
लखनऊ

UP IAS Transfers: यूपी में दो आईएएस अफसरों का तबादला: परिवहन विभाग में बदलाव

Transfers (फोटो सोर्स )
लखनऊ

Lucknow–Varanasi 6-Lane Highway: लखनऊ-वाराणसी हाईवे बनेगा 6 लेन, ढाई घंटे में पहुंचेंगे काशी

9500 करोड़ से बनेगा 6-लेन कॉरिडोर (फोटो सोर्स : Whatsapp Group)
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.