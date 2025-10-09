मायावती की हुंकार, मैं छिपकर नहीं मिलती, हर मुलाकात खुले में होती है, आजम के बसपा जॉइन की अफवाहों पर तोड़ी चुप्पी

2012 में बसपा यूपी की सत्ता से बाहर हो गई और तब से पार्टी का ग्राफ लगातार गिरता गया। 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा सिर्फ एक सीट जीत पाई। वहीं, 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी का कोई खाता नहीं खुला।राजनीतिक जानकारों के मुताबिक, बसपा का यह शक्ति प्रदर्शन 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी का संकेत माना जा रहा है। उन्हें उम्मीद है कि इस रैली से पार्टी को नई ऊर्जा और मजबूती मिल सकती है।