Air India Express: लखनऊ में इमरजेंसी लैंडिंग, फ्लाइट में धुएं की आशंका से मचा हड़कंप

फ्लाइट के अंदर मौजूद यात्रियों के मुताबिक, उस समय माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया था। कुछ यात्री घबरा गए और स्थिति को लेकर चिंतित नजर आए। हालांकि, केबिन क्रू ने बेहद संयम और पेशेवर तरीके से स्थिति को संभाला। क्रू मेंबर्स ने तुरंत यात्रियों को ऑक्सीजन मास्क पहनने के निर्देश दिए और उन्हें शांत रहने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने लगातार यात्रियों को भरोसा दिलाया कि स्थिति नियंत्रण में है और जल्द ही सुरक्षित लैंडिंग कराई जाएगी। एक यात्री ने बताया कि “शुरुआत में बहुत डर लगा, लेकिन क्रू ने जिस तरह से हमें संभाला, उससे हमें भरोसा मिला कि हम सुरक्षित हैं।”