Air India Express: लखनऊ में इमरजेंसी लैंडिंग, फ्लाइट में धुएं की आशंका से मचा हड़कंप

लखनऊ एयरपोर्ट पर इमरजेंसी, फ्लाइट में धुएं की आशंका पर मेडे कॉल, सुरक्षित लैंडिंग (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
Air India Express Flight Makes Emergency Landing: लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोमवार शाम उस समय हड़कंप मच गया, जब एयर इंडिया एक्सप्रेस की एक फ्लाइट ने हवा में ही मेडे (Mayday) कॉल जारी कर दी। बागडोगरा से दिल्ली जा रही इस फ्लाइट में धुएं की आशंका के बाद आपात स्थिति घोषित की गई और विमान को तुरंत लखनऊ डायवर्ट किया गया। हालांकि, राहत की बात यह रही कि विमान ने सुरक्षित लैंडिंग की और सभी यात्री सुरक्षित हैं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट संख्या IX 1523 सोमवार शाम करीब 4:58 बजे 36,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर रही थी। यह विमान अंबेडकर नगर जिले के ऊपर घाघरा नदी के पास से गुजर रहा था, तभी पायलटों को विमान के एवियोनिक्स पैनल से धुएं जैसी स्थिति का संदेह हुआ।
स्थिति को गंभीरता से लेते हुए पायलटों ने तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) से संपर्क किया और मेडे कॉल जारी किया। विमानन नियमों के अनुसार, मेडे कॉल तब जारी किया जाता है जब विमान या यात्रियों की सुरक्षा को तत्काल खतरा महसूस होता है।
जैसे ही मेडे कॉल जारी हुआ, विमान के अंदर ऑक्सीजन मास्क अपने आप नीचे आ गए। इससे यात्रियों के बीच अफरा-तफरी का माहौल बन गया। कई यात्रियों ने बाद में बताया कि अचानक मास्क गिरने और आपातकालीन घोषणा से कुछ समय के लिए भय और भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी।
फ्लाइट के अंदर मौजूद यात्रियों के मुताबिक, उस समय माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया था। कुछ यात्री घबरा गए और स्थिति को लेकर चिंतित नजर आए। हालांकि, केबिन क्रू ने बेहद संयम और पेशेवर तरीके से स्थिति को संभाला। क्रू मेंबर्स ने तुरंत यात्रियों को ऑक्सीजन मास्क पहनने के निर्देश दिए और उन्हें शांत रहने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने लगातार यात्रियों को भरोसा दिलाया कि स्थिति नियंत्रण में है और जल्द ही सुरक्षित लैंडिंग कराई जाएगी। एक यात्री ने बताया कि “शुरुआत में बहुत डर लगा, लेकिन क्रू ने जिस तरह से हमें संभाला, उससे हमें भरोसा मिला कि हम सुरक्षित हैं।”
मेडे कॉल मिलने के बाद लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर तुरंत फुल स्केल इमरजेंसी घोषित कर दी गई। एयरपोर्ट प्रशासन, फायर ब्रिगेड, मेडिकल टीम और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट हो गईं। रनवे पर आपातकालीन सेवाओं को तैनात कर दिया गया और विमान की सुरक्षित लैंडिंग के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए गए। एयरपोर्ट पर मौजूद अधिकारी लगातार विमान की स्थिति पर नज़र बनाए हुए थे।
पायलटों की सूझबूझ और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के समन्वय से विमान को सुरक्षित रूप से लखनऊ डायवर्ट किया गया। शाम 5:17 बजे विमान ने सफलतापूर्वक लैंडिंग की। लैंडिंग के बाद सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और विमान की तकनीकी जांच शुरू कर दी गई। प्रारंभिक जांच में किसी बड़ी दुर्घटना की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन धुएं की आशंका को गंभीरता से लेते हुए विस्तृत जांच की जा रही है।
एयरलाइन और विमानन विशेषज्ञों की टीम अब यह पता लगाने में जुटी है कि आखिर धुएं जैसी स्थिति क्यों उत्पन्न हुई। एवियोनिक्स पैनल में तकनीकी खराबी या किसी अन्य कारण की जांच की जा रही है।अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा मानकों के तहत हर पहलू की गहन जांच की जाएगी, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके।
सुरक्षित लैंडिंग के बाद यात्रियों और उनके परिजनों ने राहत की सांस ली। कई यात्रियों ने पायलट और क्रू की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी सतर्कता और समझदारी की वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। एयरलाइन की ओर से भी यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए कहा गया है कि सभी जरूरी प्रोटोकॉल का पालन किया गया और स्थिति को समय रहते नियंत्रित कर लिया गया।
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