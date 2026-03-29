Accident Report: लखनऊ में सड़क हादसों का कहर: 59 दिन में 342 दुर्घटनाएं, 128 मौतें, 71% ज्यादा घायल

Accident Data Report: राजधानी लखनऊ में सड़क हादसों की बढ़ती संख्या ने प्रशासन और आम जनता दोनों की चिंता बढ़ा दी है। साल के शुरुआती 59 दिनों में ही सड़क दुर्घटनाओं ने पिछले वर्षों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आंकड़ों के मुताबिक, इस अवधि में कुल 342 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गई, जिनमें 128 लोगों की मौत हो गई, जबकि 321 लोग घायल हुए हैं। इन आंकड़ों ने साफ कर दिया है कि सड़क सुरक्षा अभियान चलाने के बावजूद हालात में अपेक्षित सुधार नहीं हो पाया है। उल्टा, दुर्घटनाओं, मौतों और घायलों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है।