Railway News: 2 अप्रैल से शुरू होगी नई ट्रेन, लखनऊ को आनंदविहार-पुरुलिया एक्सप्रेस की बड़ी सौगात

Railway Update: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के यात्रियों के लिए एक बड़ी और सुखद खबर सामने आई है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 2 अप्रैल से नई ट्रेन सेवा शुरू करने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन आनंद विहार से पुरुलिया के बीच चलाई जाएगी, जिससे उत्तर भारत से पूर्वी भारत तक यात्रा करना अब और भी आसान हो जाएगा। नई ट्रेन, आनंदविहार–पुरुलिया एक्सप्रेस, सप्ताह में एक दिन यानी हर गुरुवार को संचालित होगी। यह सेवा विशेष रूप से उन यात्रियों के लिए लाभकारी साबित होगी, जो दिल्ली, लखनऊ, अयोध्या, वाराणसी और रांची जैसे महत्वपूर्ण शहरों के बीच नियमित यात्रा करते हैं।