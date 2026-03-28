Railway News: 2 अप्रैल से शुरू होगी नई ट्रेन, लखनऊ को आनंदविहार-पुरुलिया एक्सप्रेस की बड़ी सौगात

हर गुरुवार चलेगी नई ट्रेन, लखनऊ सहित पूर्वांचल और झारखंड के यात्रियों को मिलेगा सीधा लाभ (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
Railway Update: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के यात्रियों के लिए एक बड़ी और सुखद खबर सामने आई है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 2 अप्रैल से नई ट्रेन सेवा शुरू करने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन आनंद विहार से पुरुलिया के बीच चलाई जाएगी, जिससे उत्तर भारत से पूर्वी भारत तक यात्रा करना अब और भी आसान हो जाएगा। नई ट्रेन, आनंदविहार–पुरुलिया एक्सप्रेस, सप्ताह में एक दिन यानी हर गुरुवार को संचालित होगी। यह सेवा विशेष रूप से उन यात्रियों के लिए लाभकारी साबित होगी, जो दिल्ली, लखनऊ, अयोध्या, वाराणसी और रांची जैसे महत्वपूर्ण शहरों के बीच नियमित यात्रा करते हैं।
रेलवे द्वारा जारी समय-सारणी के अनुसार, यह नई ट्रेन सुबह 5:00 बजे आनंद विहार टर्मिनल से रवाना होगी। इसके बाद यह ट्रेन मुरादाबाद और बरेली होते हुए दोपहर 2:20 बजे लखनऊ पहुंचेगी। लखनऊ पहुंचने के बाद ट्रेन अपनी आगे की यात्रा जारी रखेगी और अयोध्या, वाराणसी और रांची जैसे प्रमुख शहरों से गुजरते हुए अंततः पुरुलिया पहुंचेगी। यह रूट धार्मिक, सांस्कृतिक और व्यावसायिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है।
वापसी की बात करें तो यह ट्रेन 3 अप्रैल से पुरुलिया से संचालित होगी। वापसी में ट्रेन शाम 5:00 बजे पुरुलिया से रवाना होगी। इसके बाद यह ट्रेन अगले दिन दोपहर 1:05 बजे लखनऊ पहुंचेगी और रात 11:10 बजे आनंद विहार टर्मिनल पर अपनी यात्रा समाप्त करेगी।
इस नई ट्रेन सेवा के शुरू होने से कई शहरों के बीच सीधा रेल संपर्क स्थापित होगा। खासतौर पर लखनऊ और पूर्वांचल के यात्रियों को अब दिल्ली और झारखंड की ओर यात्रा करने में अधिक सुविधा मिलेगी। अब तक इन शहरों के बीच यात्रा करने के लिए यात्रियों को कई बार ट्रेन बदलनी पड़ती थी, जिससे समय और असुविधा दोनों बढ़ते थे। लेकिन इस नई सेवा के शुरू होने से यात्रियों को एक ही ट्रेन में पूरी यात्रा करने का विकल्प मिलेगा।
यह ट्रेन अयोध्या और वाराणसी जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों से होकर गुजरती है। अयोध्या, जो भगवान श्रीराम की जन्मभूमि के रूप में प्रसिद्ध है, और वाराणसी, जो भगवान शिव की नगरी मानी जाती है,इन दोनों शहरों के बीच सीधी रेल सेवा से श्रद्धालुओं को काफी लाभ होगा। इसके अलावा रांची और पुरुलिया जैसे शहरों के प्राकृतिक सौंदर्य और पर्यटन स्थलों तक पहुंचना भी अब आसान हो जाएगा। इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
नई रेल सेवा केवल यात्रियों के लिए ही नहीं, बल्कि व्यापार और रोजगार के अवसरों के लिए भी लाभकारी साबित होगी। लखनऊ, वाराणसी और रांची जैसे शहर व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। इन शहरों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी से व्यापारिक गतिविधियों में तेजी आएगी। छोटे व्यापारियों, छात्रों और नौकरीपेशा लोगों को भी इस ट्रेन सेवा का सीधा लाभ मिलेगा। इससे समय की बचत होगी और यात्रा अधिक आरामदायक बनेगी।
नई ट्रेन सेवा की घोषणा के बाद लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों में लोगों के बीच खुशी का माहौल है। यात्रियों का कहना है कि यह ट्रेन उनके लिए एक बड़ी राहत साबित होगी। एक स्थानीय यात्री ने बताया, “पहले हमें दिल्ली या झारखंड जाने के लिए कई ट्रेनों का सहारा लेना पड़ता था, लेकिन अब यह सीधी ट्रेन हमारे लिए बहुत सुविधाजनक होगी।”
भारतीय रेलवे द्वारा समय-समय पर नई सेवाएं शुरू कर यात्रियों को बेहतर सुविधा देने का प्रयास किया जा रहा है। यह नई ट्रेन सेवा भी उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि भविष्य में यात्रियों की मांग और संख्या को देखते हुए इस ट्रेन की आवृत्ति बढ़ाने पर भी विचार किया जा सकता है।
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