मंत्री धर्मवीर प्रजापति बोले- एनडीए में सबकुछ ठीक है, छोटी-मोटी बातों को सुलझा लिया जाएगा

समाजवादी पार्टी (सपा) द्वारा चुनाव आयोग को पत्र लिखकर बुर्का पहनने वाली महिलाओं की जांच को भेदभावपूर्ण बताए जाने पर उन्होंने कहा कि इसमें भेदभाव कहां है? हमारी महिला अधिकारी जांच करेंगी और पहचान करेंगी, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। सपा की मंशा कुछ और है। वे भारतीय जनता पार्टी पर वोट चोरी का आरोप लगाते हैं, लेकिन उनकी मंशा इसमें स्पष्ट दिखती है। वोट डालने के दौरान पहचान में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि चुनाव आयोग ने यह निर्देश दिया है, तो हमें इसका पालन करना चाहिए।