मंत्री धर्मवीर प्रजापति बोले- एनडीए में सबकुछ ठीक है, छोटी-मोटी बातों को सुलझा लिया जाएगा

उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री धर्मवीर प्रजापति, PC- IANS
लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के विभिन्न दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर नाराजगी के सवाल पर स्पष्ट किया है कि ऐसी कोई बात नहीं है। यदि कोई छोटी-मोटी समस्या होगी, तो हमारे शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठकर इसका समाधान कर लिया जाएगा। यह कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। IANS से बातचीत में उन्होंने कहा कि एनडीए में सबकुछ ठीक है, किसी तरह से कोई परेशानी नहीं है।
समाजवादी पार्टी (सपा) द्वारा चुनाव आयोग को पत्र लिखकर बुर्का पहनने वाली महिलाओं की जांच को भेदभावपूर्ण बताए जाने पर उन्होंने कहा कि इसमें भेदभाव कहां है? हमारी महिला अधिकारी जांच करेंगी और पहचान करेंगी, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। सपा की मंशा कुछ और है। वे भारतीय जनता पार्टी पर वोट चोरी का आरोप लगाते हैं, लेकिन उनकी मंशा इसमें स्पष्ट दिखती है। वोट डालने के दौरान पहचान में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि चुनाव आयोग ने यह निर्देश दिया है, तो हमें इसका पालन करना चाहिए।
ओम प्रकाश राजभर द्वारा बिहार चुनाव अकेले लड़ने के ऐलान पर प्रजापति ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश में हमारे गठबंधन सहयोगी हैं। उत्तर प्रदेश में हमारा गठबंधन है और हम इसे निभा रहे हैं। बिहार में हमारा गठबंधन नहीं है।
पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर रेप मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर कड़ा रुख अपनाते हुए प्रजापति ने कहा कि ममता बनर्जी का बयान पूरी तरह गैर-जिम्मेदाराना और निंदनीय है। वे एक महिला मुख्यमंत्री हैं, फिर भी ऐसी बात कह रही हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा की गारंटी लेते हैं। यदि पश्चिम बंगाल में सख्ती होती, तो ऐसी घटनाएं नहीं होतीं। यदि वहां सख्त कदम नहीं उठाए गए, तो आने वाले समय में जनता उन्हें सबक सिखाएगी।
बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव दो चरण में कराए जाएंगे। 14 नवंबर को परिणाम घोषित किया जाएगा। भाजपा और जदयू ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। लेकिन, अभी तक महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला नहीं निकल पाया है। दावा किया जा रहा है कि जल्द घोषणा होगी।
बड़ी खबरेंView All
लखनऊ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग