76 स्टेशनों पर बनेंगे होल्डिंग एरिया: रेल मंत्रालय ने योजना को दी मंजूरी; उत्तर प्रदेश के ये जिले शामिल

Holding Areas At 76 Railway Stations: 76 स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया बनेंगे। रेल मंत्रालय ने योजना मंजूरी दे दी है। जानिए उत्तर प्रदेश के कौन से जिले शामिल हैं?

लखनऊ

image

Harshul Mehra

Oct 31, 2025

ministry of railways approved plan to create holding areas at 76 stations

76 स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया बनेंगे। फोटो सोर्स- IANS

Holding Areas At 76 Railway Stations: देशभर के 76 स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया बनाने की योजना को मंजूरी रेल मंत्रालय ने दे दी है। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेल मंत्रालय ने ये कदम उठाया है।

प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर बनेंगे 'पैसेंजर होल्डिंग एरिया'

देशभर के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर 'पैसेंजर होल्डिंग एरिया' विकसित करने की योजना को मंजूरी मिल चुकी है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इस व्यवस्था की सफलता के बाद यह फैसला लिया गया है। दीपावली और छठ जैसे त्योहारों के दौरान नई दिल्ली स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ को संभालने में यह सुविधा बेहद कारगर साबित हुई। सिर्फ 4 महीने में तैयार हुआ होल्डिंग एरिया यात्रियों के लिए बड़ी राहत का केंद्र बना। इस वजह से प्लेटफॉर्म और ट्रेनों पर भीड़ को नियंत्रित करना आसान रहा।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिए निर्देश

देश के अन्य बड़े स्टेशनों पर अब इसी मॉडल को लागू किया जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने निर्देश दिया है कि सभी होल्डिंग एरिया 2026 के त्योहारी सीजन से पहले तैयार हो जाने चाहिए।

76 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया विकसित होंगे

रेल मंत्रालय के मुताबिक, नए होल्डिंग एरियाज का मॉड्यूलर डिजाइन होगा। यानी इन्हें स्थानीय परिस्थितियों के हिसाब से बनाया जाएगा। जिससे अलग-अलग शहरों के तापमान, भीड़भाड़ और स्पेस के अनुसार सुविधाएं तैयार हो सकेंगी। योजना के तहत देश के 76 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया विकसित होंगे। स्टेशनों का चयन विभिन्न जोनल रेलवेज के आधार पर किया गया है।

यूपी के कौन से जिले शामिल

नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में गोरखपुर, बनारस, छपरा और लखनऊ जंक्शन (NER) 4 स्टेशन, नॉर्दर्न रेलवे में नई दिल्ली, आनंद विहार, निजामुद्दीन, दिल्ली, गाजियाबाद, जम्मू तवी, कटरा, लुधियाना, वाराणसी, अयोध्या धाम और हरिद्वार के 12 स्टेशन और नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में कानपुर, झांसी, मथुरा और आगरा कैंट (4 स्टेशन) शामिल हैं।

अन्य जगहों के बारे में

रेलवे जोनशामिल स्टेशन (स्टेशनों की संख्या)
नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवेगुवाहाटी, कटिहार (2)
नॉर्थ वेस्टर्न रेलवेजयपुर, गांधी नगर जयपुर, अजमेर, जोधपुर, रिंगस (5)
साउदर्न रेलवेचेन्नई सेंट्रल, चेन्नई एग्मोर, कोयंबटूर, एर्नाकुलम जंक्शन (4)
सेंट्रल रेलवेमुंबई CSMT, लोकमान्य तिलक टर्मिनस, नागपुर, नासिक रोड, पुणे, दादर (6)
ईस्टर्न रेलवेहावड़ा, सियालदह, आसनसोल, भागलपुर, जसीडीह जंक्शन (5)
ईस्ट सेंट्रल रेलवेपटना, दानापुर, गया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पं. दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन (6)
ईस्ट कोस्ट रेलवेभुवनेश्वर, पुरी, विशाखापत्तनम (3)
साउथ सेंट्रल रेलवेसिकंदराबाद, विजयवाड़ा, तिरुपति, गुंटूर, काचीगुड़ा, राजमुंद्री (6)
साउथ ईस्टर्न रेलवेरांची, टाटा, शालीमार (3)
साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवेरायपुर (1)
साउथ वेस्टर्न रेलवेबेंगलुरु, यशवंतपुर, मैसूर, कृष्णराजपुरम (4)
वेस्टर्न रेलवेमुंबई सेंट्रल, बांद्रा टर्मिनस, उधना, सूरत, अहमदाबाद, उज्जैन, वडोदरा, सीहोर (8)
वेस्ट सेंट्रल रेलवेभोपाल, जबलपुर, कोटा (3)

