उन्नाव रेप कांड में बैकफुट पर भाजपा, कुलदीप सिंह सेंगर को दिखाएगी पार्टी से बाहर का रास्ता?

लखनऊ. उन्नाव रेप कांड (Unnao Rape Case) में फंसे विधायक कुलदीप सिंह सेंगर (Kuldeep Singh Sengar) भारतीय जनता पार्टी (BJP) के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं। सपा, बसपा और कांग्रेस सहित विपक्षी दल सरकार पर चौतरफा दबाव बना रहे हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि बलात्कार और हत्या का मामला दर्ज होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी विधायक सेंगर को पार्टी से निष्कासित क्यों नहीं कर रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि उन्नाव रेप पीड़िता एक्सीडेंट कांड में भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है। किसी भी वक्त भाजपा उन्हें पार्टी से निष्कासित करने का फरमान सुना सकती है।

उन्नाव रेप पीड़िता एक्सीडेंट कांड (Unnao Rape Victim Accident Case) को लेकर सोमवार को राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ था। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद प्रोफेसर रामगोपाल यादव (Ram Gopal Yadav) ने उच्च सदन में मामले को जोरदार तरीके से उठाया। सभापति वेंकैया नायडू के आश्वासन के बाद वह माने। सभापति ने कहा कि यह बेहद गंभीर मामला है। प्रकरण में गृहमंत्री संज्ञान लेंगे। मंगलवार को लोकसभा में भी उन्नाव मामले की गूंज सुनाई दी।

यह भी पढ़ें : उन्नाव मामले पर राज्यसभा में हंगामा, रामगोपाल यादव ने नियम 267 का दिया नोटिस, कर दी बड़ी मांग

UP Deputy CM Dinesh Sharma after meeting Unnao rape victim at KGMU, Lucknow: Govt is with the family of victim, FIR has been registered as they said. Family had submitted parole application for uncle of victim, court has taken a decision, he will come & take part in cremation. pic.twitter.com/QqE2zcVDP5