IMD : मानसून की रफ्तार थमी, बंगाल की खाड़ी के निम्न दाब का असर सीमित,अगले 3-4 दिन प्रदेश में छिटपुट बारिश के आसार

IMD Update: बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दाब क्षेत्र के दक्षिणी उड़ीसा एवं उत्तरी आंध्र प्रदेश तट से गुजरने और मानसून के सामान्य स्थिति से दक्षिण की ओर खिसकने के कारण उत्तर प्रदेश में आगामी तीन से चार दिनों के दौरान मानसून की सक्रियता सीमित रहने के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक, प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में प्रभावी वर्षा की संभावना कम है और केवल कुछ स्थानों पर छिटपुट बूंदाबांदी ही देखने को मिल सकती है। हालांकि, विभाग ने चेतावनी जारी की है कि 16 अगस्त को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड सीमा से लगे जिलों ,जैसे सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर और शामली में एक-दो स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है।