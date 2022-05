गोरखनाथ पर हमला करने वाले मुर्तजा को ISI ने नेपाल से भिजवाए थे लाखों रु, ATS ने किया खुलासा

उत्तर प्रदेश के गोरखनाथ मंदिर परिसर में हुए हमले से जुड़ी पुलिस की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी किस तरह से शातिर है और कैसी प्लानिंग कर रहा था उसका खुलासा हो रहा है।

गोरखनाथ मंदिर में हमले का आरोप मुर्तजा की शुरुआती जांच में सामने आया है कि अहमद मुर्तजा अब्बासी सिरफिरा या सनकी नहीं शातिर किस्म का है। मुर्तजा अहमद अब्बासी ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन आईएसआईएस के बैंक खाते में लाखों रुपये भेजे हैं। इसकी जानकारी यूपी एटीएस को हाल में की गई जांच में मालूम हुई है। फिलहाल एटीएस ने उसके परिवार के अन्य सदस्यों को भी पूछताछ के लिए बुलाया है।

File Photo of UP ATS on Arresting of Ali Murtaza