BJP को वोट करने वाले मुस्लिम परिवार के खाना-पानी रोक, बात करने वालों पर 20 हज़ार जुर्माना

उत्तर प्रदेश भाजपा का विरोध करने वालों मुस्लिमों के हौसले इनते बुलंद हो गए हैं कि, अब वो बीजेपी को वोट करने और उसका समर्थन करने वाले मुसलमान परिवारों के ऊपर तमाम पाबन्दियाँ लगाने पर उतारू हैं। ऐसा ही एक मामला प्रदेश के बाराबंकी जिले में देखने को मिला। जहां बीजेपी को वोट देने की सज़ा मुस्लिम परिवार को भारी पड़ गई। जिसके बाद गांव वालों ने उस परिवार का बहिःस्कार कर दिया। मस्जिद में नमाज पढ़ने पर रोक लगाई गई है। लड़के की शादी में शामिल होंने वालों पर घोषित कर दिया है।

Updated: May 27, 2022 06:43:44 pm

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में एक मुस्लिम परिवार ने अपने ही मुस्लिम समुदाय पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है कि, उन लोगों ने यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी के पक्ष में वोट किया। जिसके चलते गांव वालों ने उन सभी का हुक्का-पानी बंद कर दिया है। दरअसल प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों से बीजेपी को वोट देने वाले मुसलमानों पर जुल्मों सितम की खबरें आने का सिलसिला थम रहा नहीं है। खास बात यह है कि इन सभी मामलों में ज़ुल्म करने वाले उनके आसपास के या परिवार के लोग ही हैं। इसी क्रम में नया मामला बाराबंकी जिले से सामने आया है। जहां एक मुस्लिम परिवार का उसके गांव के बाकी मुसलमानों ने हुक्का-पानी बंद कर दिया है। यहां तक कि मस्जिद में नमाज पढ़ने पर रोक के साथ लड़के की शादी में शामिल होने वालों पर 20 हजार का जुर्माना भी घोषित किया है।

Muslim Family Threats by Islamic Village in barabanki UP