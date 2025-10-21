Guest House Murder: दोस्ती के नाम पर धोखा, लखनऊ गेस्ट हाउस में युवक की संदिग्ध मौत, बगल में सोता मिला पड़ोसी

पुलिस जांच में सामने आया कि सोमवार की रात अरुण ने अपने पड़ोसी विकास रावत, पश्चिम बंगाल के रहने वाले दंपती अमन और विमला के साथ कार्तिक गेस्ट हाउस की तीसरी मंजिल पर पार्टी की थी। सभी लोग देर रात तक गेस्ट हाउस के कमरे में खा-पी रहे थे। सुबह जब होटल स्टाफ ने कमरे से कोई आवाज नहीं सुनी, तो दरवाजा खटखटाया। काफी देर तक कोई जवाब नहीं मिला तो परिजन मौके पर पहुंचे और कमरे का ताला खुलवाया। अंदर का दृश्य देखकर सबके होश उड़ गए। अरुण बिस्तर पर मृत अवस्था में पड़े थे, जबकि पास में उनका मित्र विकास गहरी नींद में सो रहा था। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने विकास समेत अमन और उसकी पत्नी विमला को तुरंत हिरासत में ले लिया।