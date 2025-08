UP Crime Suicide or Murder: चकबंदी कर्मचारी संघ अध्यक्ष की रहस्यमयी मौत: जर्मन मेड रिवॉल्वर से चली गोली, अब तक नहीं मिला हथियार का मालिकाना रिकॉर्ड

UP Crime Suicide or Murder Follow up: राजधानी लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र में सोमवार को एक बेहद रहस्यमयी और सनसनीखेज मामला सामने आया, जब चकबंदी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष राजकुमार सिंह की संदिग्ध हालात में गोली लगने से मौत हो गई। यह वारदात गोमतीनगर एक्सटेंशन के विंड क्लब के पास घटी, जहां राजकुमार का शव उनके ही वाहन के पास पड़ा मिला। शव के पास एक जर्मन मेड रिवॉल्वर भी बरामद हुई है, जिससे गोली चलने की पुष्टि हुई है। हालांकि, अब तक पुलिस यह पता नहीं लगा पाई है कि यह रिवॉल्वर किसकी है और उसका लाइसेंस धारी कौन है।