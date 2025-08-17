Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

लखनऊ

Nawab Nagari Express Roadway:   दिल्ली से लखनऊ तक ‘नवाबनगरी एक्सप्रेस’ शुरू- बरेली और शाहजहांपुर के यात्रियों को सीधी सुविधा

Delhi To Lucknow Bus: दिल्ली से बरेली और शाहजहांपुर होते हुए लखनऊ तक सीधी बस सेवा शुरू हो गई है। हरियाणा रोडवेज की “नवाबनगरी एक्सप्रेस” सुबह और शाम तय समय पर चलेगी, जिससे यात्रियों को समयबद्ध, किफायती और आरामदायक सफर मिलेगा। यह सेवा दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच व्यापार और पर्यटन को भी बढ़ावा देगी।

लखनऊ

Ritesh Singh

Aug 17, 2025

दिल्ली से बरेली होते हुए लखनऊ तक चलेगी नवाब नगरी एक्सप्रेस – हरियाणा रोडवेज की नई सौगात फोटो सोर्स : Social Media
दिल्ली से बरेली होते हुए लखनऊ तक चलेगी नवाब नगरी एक्सप्रेस – हरियाणा रोडवेज की नई सौगात फोटो सोर्स : Social Media

Nawab Nagari Express: दिल्ली, बरेली और लखनऊ के यात्रियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। हरियाणा राज्य परिवहन ने दिल्ली से बरेली होते हुए लखनऊ तक सीधी बस सेवा शुरू करने का फैसला लिया है। इस बस सेवा का नाम “नवाबनगरी एक्सप्रेस” रखा गया है, जो राजधानी दिल्ली को नवाबों के शहर लखनऊ से जोड़ेगी। यह बस सेवा यात्रियों को आरामदायक और समयबद्ध सफर का भरोसा दिलाती है।

रूट और स्टॉपेज

यह बस दिल्ली के आनंद विहार से शुरू होकर बरेली, शाहजहांपुर, सीतापुर होते हुए लखनऊ तक जाएगी। बीच के प्रमुख पड़ाव इस प्रकार होंगे। 

ये भी पढ़ें

LDA Green Valley: लखनऊ को मिली नई सौगात: 1090 चौराहा के पास बन रही ‘ग्रीन वैली’
लखनऊ
20 करोड़ की परियोजना में पाथवे, कैफेटेरिया और मनोरंजन ज़ोन; बंधा रोड भी 10 दिनों में तैयार    फोटो सोर्स : Social Media
  • गढ़ गंगा
  • बरेली (झुमका चौक)
  • शाहजहांपुर (बरेली मोड़)
  • मैगलगंज
  • सीतापुर

इस तरह यह बस उत्तर प्रदेश के प्रमुख जिलों को जोड़ते हुए लखनऊ तक पहुंचेगी।

यात्रा का समय और शेड्यूल

  • दिल्ली से लखनऊ (नवाब नगरी एक्सप्रेस)
  • सुबह 8:30 बजे – आनंद विहार से प्रस्थान
  • दोपहर 2:00 बजे – बरेली (झुमका चौक)
  • दोपहर 3:30 बजे – शाहजहांपुर
  • शाम 5:30 बजे – सीतापुर
  • शाम 7:00 बजे – लखनऊ आगमन

लखनऊ से दिल्ली (वापसी सेवा)

  • सुबह 5:30 बजे – लखनऊ (कैसरबाग से प्रस्थान)
  • सुबह 7:00 बजे – सीतापुर
  • सुबह 8:20 बजे – शाहजहांपुर (बरेली मोड़)
  • सुबह 9:40 बजे – बरेली बाईपास
  • दोपहर 12:40 बजे – गढ़ गंगा
  • दोपहर 2:30 बजे – आनंद विहार आगमन

यात्रियों को क्या लाभ होगा

  • सीधी कनेक्टिविटी – दिल्ली से लखनऊ और बीच के शहरों के लिए सीधी बस सेवा उपलब्ध होगी।
  • समयबद्ध यात्रा – तय शेड्यूल के अनुसार बस हर प्रमुख पड़ाव पर रुकेगी।
  • आर्थिक विकल्प – प्राइवेट बसों और टैक्सियों की तुलना में यह बस सेवा किफायती होगी।
  • आरामदायक सफर – हरियाणा रोडवेज के आधुनिक बस बेड़े में आरामदायक सीटें और सुचारू संचालन होगा।
  • व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा – दिल्ली, बरेली, शाहजहांपुर और लखनऊ के बीच व्यापारिक यात्राओं और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

हरियाणा रोडवेज का बड़ा कदम

हरियाणा राज्य परिवहन लगातार अंतरराज्यीय बस सेवाओं का विस्तार कर रहा है। यह नई बस सेवा न केवल यूपी के यात्रियों के लिए सुविधाजनक होगी, बल्कि दिल्ली और आसपास के इलाकों से लखनऊ आने-जाने वाले व्यवसायियों, छात्रों और आम यात्रियों को भी लाभ देगी। अधिकारियों के अनुसार यह सेवा जल्द ही एसी और डीलक्स श्रेणी की बसों में भी विस्तारित की जा सकती है। इसके अलावा, ऑनलाइन टिकट बुकिंग सुविधा जोड़ने की भी तैयारी की जा रही है, जिससे यात्रियों को अग्रिम आरक्षण का विकल्प मिलेगा।

यात्रा की दूरी और समय

दिल्ली से लखनऊ की कुल दूरी लगभग 500–520 किमी है। यह बस सेवा तय शेड्यूल के मुताबिक 10–11 घंटे में सफर पूरा करेगी। समय को ध्यान में रखते हुए बीच के ठहराव (स्टॉपेज) इस तरह तय किए गए हैं कि यात्रियों को भोजन और आराम के लिए पर्याप्त समय मिले।

स्थानीय यात्रियों को बड़ा फायदा

  • बरेली और शाहजहांपुर के लोगों को दिल्ली आने-जाने के लिए बेहतर विकल्प मिलेगा।
  • सीतापुर के यात्रियों के लिए लखनऊ और दिल्ली दोनों के लिए सीधी बस सुविधा होगी।
  • दिल्ली और लखनऊ के बीच यात्रा करने वाले व्यापारियों को समयबद्ध और सुरक्षित परिवहन का नया साधन मिलेगा।
  • हरियाणा रोडवेज के अधिकारियों का कहना है कि आने वाले समय में इस मार्ग पर हाई-कंफर्ट वोल्वो बसें और सेमी-लग्जरी कोच भी जोड़े जा सकते हैं। साथ ही, यात्री मांग बढ़ने पर नाइट सर्विस (रात्रिकालीन बसें) भी शुरू की जा सकती हैं।

अधिकारियों का बयान

हरियाणा राज्य परिवहन के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार “यह बस सेवा उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बीच आवागमन करने वाले यात्रियों के लिए समयबद्ध और सुरक्षित परिवहन उपलब्ध कराएगी। हमारी कोशिश है कि जल्द ही इसे डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़कर टिकट बुकिंग को आसान बनाया जाए।”

ये भी पढ़ें

Yogi Adityanath: बीमारू’ से ‘बेहतर’ तक: योगी बोले, यूपी बनेगा नंबर-वन राज्य
लखनऊ
अटल बिहारी वाजपेयी श्रद्धांजलि समारोह एवं काव्य समागम में सीएम का आत्मविश्वास भरा संदेश फोटो सोर्स : Social Media

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cm yogi

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

17 Aug 2025 10:46 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / Nawab Nagari Express Roadway:   दिल्ली से लखनऊ तक ‘नवाबनगरी एक्सप्रेस’ शुरू- बरेली और शाहजहांपुर के यात्रियों को सीधी सुविधा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.