Nawab Nagari Express Roadway:   दिल्ली से लखनऊ तक ‘नवाबनगरी एक्सप्रेस’ शुरू- बरेली और शाहजहांपुर के यात्रियों को सीधी सुविधा

हरियाणा राज्य परिवहन लगातार अंतरराज्यीय बस सेवाओं का विस्तार कर रहा है। यह नई बस सेवा न केवल यूपी के यात्रियों के लिए सुविधाजनक होगी, बल्कि दिल्ली और आसपास के इलाकों से लखनऊ आने-जाने वाले व्यवसायियों, छात्रों और आम यात्रियों को भी लाभ देगी। अधिकारियों के अनुसार यह सेवा जल्द ही एसी और डीलक्स श्रेणी की बसों में भी विस्तारित की जा सकती है। इसके अलावा, ऑनलाइन टिकट बुकिंग सुविधा जोड़ने की भी तैयारी की जा रही है, जिससे यात्रियों को अग्रिम आरक्षण का विकल्प मिलेगा।