Nawab Nagari Express Roadway:   दिल्ली से लखनऊ तक ‘नवाबनगरी एक्सप्रेस’ शुरू- बरेली और शाहजहांपुर के यात्रियों को सीधी सुविधा

Nawab Nagari Express: दिल्ली, बरेली और लखनऊ के यात्रियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। हरियाणा राज्य परिवहन ने दिल्ली से बरेली होते हुए लखनऊ तक सीधी बस सेवा शुरू करने का फैसला लिया है। इस बस सेवा का नाम “नवाबनगरी एक्सप्रेस” रखा गया है, जो राजधानी दिल्ली को नवाबों के शहर लखनऊ से जोड़ेगी। यह बस सेवा यात्रियों को आरामदायक और समयबद्ध सफर का भरोसा दिलाती है।
यह बस दिल्ली के आनंद विहार से शुरू होकर बरेली, शाहजहांपुर, सीतापुर होते हुए लखनऊ तक जाएगी। बीच के प्रमुख पड़ाव इस प्रकार होंगे।
इस तरह यह बस उत्तर प्रदेश के प्रमुख जिलों को जोड़ते हुए लखनऊ तक पहुंचेगी।
लखनऊ से दिल्ली (वापसी सेवा)
हरियाणा राज्य परिवहन लगातार अंतरराज्यीय बस सेवाओं का विस्तार कर रहा है। यह नई बस सेवा न केवल यूपी के यात्रियों के लिए सुविधाजनक होगी, बल्कि दिल्ली और आसपास के इलाकों से लखनऊ आने-जाने वाले व्यवसायियों, छात्रों और आम यात्रियों को भी लाभ देगी। अधिकारियों के अनुसार यह सेवा जल्द ही एसी और डीलक्स श्रेणी की बसों में भी विस्तारित की जा सकती है। इसके अलावा, ऑनलाइन टिकट बुकिंग सुविधा जोड़ने की भी तैयारी की जा रही है, जिससे यात्रियों को अग्रिम आरक्षण का विकल्प मिलेगा।
दिल्ली से लखनऊ की कुल दूरी लगभग 500–520 किमी है। यह बस सेवा तय शेड्यूल के मुताबिक 10–11 घंटे में सफर पूरा करेगी। समय को ध्यान में रखते हुए बीच के ठहराव (स्टॉपेज) इस तरह तय किए गए हैं कि यात्रियों को भोजन और आराम के लिए पर्याप्त समय मिले।
हरियाणा राज्य परिवहन के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार “यह बस सेवा उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बीच आवागमन करने वाले यात्रियों के लिए समयबद्ध और सुरक्षित परिवहन उपलब्ध कराएगी। हमारी कोशिश है कि जल्द ही इसे डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़कर टिकट बुकिंग को आसान बनाया जाए।”