Yogi Adityanath: बीमारू’ से ‘बेहतर’ तक: योगी बोले, यूपी बनेगा नंबर-वन राज्य

सीएम योगी ने बताया कि प्रदेश में कैंसर, डायबिटीज और अन्य जटिल रोगों के उपचार के लिए अत्याधुनिक संस्थानों की स्थापना की जा रही है। लखनऊ में कल्याण सिंह सुपर स्पेशियलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट तैयार हो चुका है। SGPGI में 500-बेड सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल और डायबिटीज सेंटर बन रहा है। IIT कानपुर परिसर में सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल एवं मेडिकल रिसर्च सेंटर की भी शुरुआत हो रही है।

साथ ही, आयुष चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना और आयुष बोर्ड का गठन किया गया है। राज्य भर में आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथिक चिकित्सा सेवाओं का विस्तार हो रहा है।