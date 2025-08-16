Krishna Janmashtami Lucknow: लखनऊ में जन्माष्टमी का उल्लास: राधा-कृष्ण की सजावट और सजी बाजारों में भक्ति का रंग

जन्माष्टमी के अवसर पर कई सैलून और मेकअप स्टूडियो ने बच्चों और युवाओं को राधा-कृष्ण के रूप में तैयार कर उत्सव में चार चांद लगाए। आर्टिस्ट्री अंजली के नाम से सैलून चलाने वाली अंजली बेहरा ने जानकीपुरम में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित कर राधा-कृष्ण की जोड़ी को जीवंत किया। उनकी कला को देखने के लिए लोग उमड़ पड़े और सोशल मीडिया पर इनकी तस्वीरें खूब वायरल हुईं। श्रद्धा मेकओवर ने भी बाल गोपाल को सजा कर भक्ति और सौंदर्य का अनूठा संगम प्रस्तुत किया। बच्चों से लेकर बड़े-बुजुर्ग तक कान्हा और राधा की वेशभूषा में दिखे। जगह-जगह बाल कृष्ण को झूलों में बैठाकर उनकी आरती की गई और भजन गाए गए।