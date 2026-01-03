नेहा सिंह राठौर हिरासत में: पहलगाम आतंकी हमले पर पोस्ट के बाद लखनऊ पुलिस की रडार पर लोकगायिका

Neha Singh Rathore: लोकप्रिय लोकगायिका और सोशल मीडिया पर अपनी बेबाक राय रखने के लिए जानी जाने वाली नेहा सिंह राठौर एक बार फिर चर्चा के केंद्र में हैं। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर किए गए एक सोशल मीडिया पोस्ट के बाद उनका नाम विवादों से जुड़ गया। नेहा सिंह राठौर अपने पति हिमांशु के साथ लखनऊ के हजरतगंज थाने पहुंचीं। उनके थाने पहुंचने की सूचना सामने आते ही सोशल मीडिया, राजनीतिक हलकों और समर्थकों के बीच हलचल तेज हो गई। कई तरह की अटकलें लगने लगीं कि क्या नेहा को गिरफ्तार किया गया है या वह केवल पूछताछ के लिए थाने गई हैं।