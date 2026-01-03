3 जनवरी 2026,

लखनऊ

नेहा सिंह राठौर हिरासत में: पहलगाम आतंकी हमले पर पोस्ट के बाद लखनऊ पुलिस की रडार पर लोकगायिका

Lucknow News: लोकगायिका नेहा सिंह राठौर पहलगाम आतंकी हमले से जुड़े सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर विवादों में हैं। इसी मामले में वह अपने पति के साथ लखनऊ के हजरतगंज थाने पहुंचीं, जहां पुलिस ने स्पष्ट किया कि फिलहाल गिरफ्तारी नहीं हुई है और मामले की जांच जारी है।

3 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Mohd Danish

Jan 03, 2026

neha singh rathore pahalgam attack case

नेहा सिंह राठौर की गिरफ्तारी | Image Source - FB/@nehafolksinger

Neha Singh Rathore: लोकप्रिय लोकगायिका और सोशल मीडिया पर अपनी बेबाक राय रखने के लिए जानी जाने वाली नेहा सिंह राठौर एक बार फिर चर्चा के केंद्र में हैं। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर किए गए एक सोशल मीडिया पोस्ट के बाद उनका नाम विवादों से जुड़ गया। नेहा सिंह राठौर अपने पति हिमांशु के साथ लखनऊ के हजरतगंज थाने पहुंचीं। उनके थाने पहुंचने की सूचना सामने आते ही सोशल मीडिया, राजनीतिक हलकों और समर्थकों के बीच हलचल तेज हो गई। कई तरह की अटकलें लगने लगीं कि क्या नेहा को गिरफ्तार किया गया है या वह केवल पूछताछ के लिए थाने गई हैं।

राष्ट्रविरोधी भावना फैलाने का आरोप

पुलिस के अनुसार, नेहा सिंह राठौर पर आरोप है कि उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले के बाद सोशल मीडिया पर ऐसा कंटेंट साझा किया, जिससे राष्ट्रविरोधी भावना फैलने की आशंका जताई गई। आरोप यह भी है कि उनके पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को लेकर की गई टिप्पणियां आपत्तिजनक थीं। इन्हीं बयानों के आधार पर लखनऊ के हजरतगंज थाने में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच कानूनी प्रक्रिया के तहत की जा रही है।

FIR और हेट स्पीच का मामला

लखनऊ पुलिस के मुताबिक, नेहा सिंह राठौर को जांच में सहयोग के लिए विधिवत नोटिस जारी किया गया था। शिकायतकर्ता अभय प्रताप सिंह ने आरोप लगाया है कि नेहा ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए एक विशेष धार्मिक समुदाय को निशाना बनाया, जिससे समाज में नफरत फैलने की स्थिति बन सकती है। इसी शिकायत के आधार पर हेट स्पीच से जुड़ी धाराओं में FIR दर्ज की गई है। पुलिस अब यह जांच कर रही है कि पोस्ट की सामग्री कानून का उल्लंघन करती है या नहीं।

पुलिस का पक्ष: गिरफ्तारी नहीं, जांच जारी

पुलिस अधिकारियों का स्पष्ट कहना है कि फिलहाल नेहा सिंह राठौर की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। जांच अधिकारी उनके सोशल मीडिया पोस्ट, वीडियो और सार्वजनिक बयानों की बारीकी से जांच कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि सभी तथ्यों और कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। नेहा का थाने पहुंचना इस बात का संकेत माना जा रहा है कि वह जांच में सहयोग कर रही हैं।

पति हिमांशु ने बताया पूरा घटनाक्रम

नेहा सिंह राठौर के पति हिमांशु ने मीडिया से बातचीत में साफ कहा कि नेहा को हिरासत में नहीं लिया गया है। उन्होंने बताया कि करीब 15 दिन पहले पुलिस की ओर से पहला नोटिस भेजा गया था, लेकिन उस समय नेहा की तबीयत खराब थी, जिसकी जानकारी पुलिस को दी गई थी। बाद में दूसरा नोटिस घर के दरवाजे पर चिपकाया गया, जिसमें तीन दिन के भीतर थाने में पेश होने को कहा गया था। इसी नोटिस के तहत वे आज हजरतगंज थाने पहुंचे हैं।

अभिव्यक्ति की आज़ादी बनाम जिम्मेदारी

इस मामले ने एक बार फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जिम्मेदारी की बहस को हवा दे दी है। नेहा सिंह राठौर के समर्थकों का कहना है कि सरकार से सवाल पूछना और आलोचना करना लोकतांत्रिक अधिकार है। वहीं, आलोचकों का मानना है कि संवेदनशील आतंकी घटनाओं पर बयान देते समय भाषा और भावनाओं में संयम जरूरी है। पुलिस अब यह तय करेगी कि नेहा के पोस्ट कानून के दायरे में आते हैं या हेट स्पीच की श्रेणी में।

कानूनी दायरे में पहुंचा मामला

फिलहाल यह मामला सोशल मीडिया की बहस से निकलकर पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया में प्रवेश कर चुका है। जांच के नतीजों पर ही यह तय होगा कि नेहा सिंह राठौर पर आगे कोई कार्रवाई होगी या नहीं। आने वाले दिनों में पुलिस की रिपोर्ट और जांच की दिशा इस हाई-प्रोफाइल मामले की तस्वीर साफ करेगी।

Updated on:

03 Jan 2026 11:37 pm

Published on:

03 Jan 2026 11:30 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / नेहा सिंह राठौर हिरासत में: पहलगाम आतंकी हमले पर पोस्ट के बाद लखनऊ पुलिस की रडार पर लोकगायिका

