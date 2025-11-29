Neha Singh Controversy: नेहा सिंह राठौर पर बढ़ते विवादों के बीच तीखा बयान-मैं आवाज हूं, चुप कराना किसी के बस में नहीं

नेहा कहती हैं,अगर पूछने पर जेल में डालना है तो वह भी कर लें। लोकतंत्र में सवाल पूछना नागरिक का अधिकार है। प्रधानमंत्री ने खुद कहा है कि उनकी आलोचना कीजिए, और मैं उसी भाव से सवाल करती हूँ। मुकदमों का सामना अलग बात है, पर सवालों से पीछे हटना मेरे स्वभाव में नहीं है। वे स्वीकार करती हैं कि उन्हें बदनाम करने के प्रयास किए गए डीपफेक वीडियो लगाए गए, झूठ फैलाया गया। कई बार मन विचलित हुआ, पर आवाज दबाना मुझे मंज़ूर नहीं। लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी के सेलिब्रिटी गार्डन्स अपार्टमेंट में अपने पति हिमांशु के साथ रहने वाली नेहा लगातार सोशल मीडिया पर सक्रिय रहती हैं और सामाजिक मुद्दों से जुड़े प्रश्नों को स्वर देती हैं।