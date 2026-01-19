19 जनवरी 2026,

सोमवार

लखनऊ

सोशल मीडिया पोस्ट पर घिरीं नेहा सिंह राठौर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हजरतगंज थाने में दर्ज कराया बयान

Neha Singh Rathore Case : गायिका नेहा सिंह राठौर एक बार फिर कानूनी विवाद में फंस गई हैं। पहलगाम आतंकी हमले पर सोशल मीडिया पोस्ट के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर उन्होंने लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में बयान दर्ज कराया।

लखनऊ

Ravendra Mishra

Jan 19, 2026

नेहा सिंह राठौर ने हजरतगंज थाने में दर्ज कराया बयान

नेहा सिंह राठौर ने हजरतगंज थाने में दर्ज कराया बयान

Neha Singh Rathore Case : गायिका नेहा सिंह राठौर एक बार फिर कानूनी मुश्किलों में घिरी नजर आ रही हैं। नेहा अपने पति हिमांशु सिंह के साथ लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली पहुंचीं, जहां पुलिस ने उनसे घंटों पूछताछ की। यह मामला सोशल मीडिया पर उनके एक पोस्ट से जुड़ा है।

क्या है पूरा मामला ?

पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर नेहा सिंह राठौर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा की थी। इस पोस्ट को लेकर लखनऊ के अभय प्रताप सिंह सहित कई अन्य लोगों ने आपत्ति जताई और उनके खिलाफ हजरतगंज कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि नेहा के पोस्ट से सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचा सकती है और भड़काने वाली है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दर्ज कराया बयान

नेहा सिंह राठौर ने पहले हाईकोर्ट में अपनी अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दी थी, लेकिन वहां से उन्हें राहत नहीं मिली और उनकी अर्जी खारिज हो गई। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार ही नेहा सोमवार सुबह करीब 11 बजे अपना बयान दर्ज कराने पुलिस स्टेशन पहुंचीं। इससे पहले पुलिस ने उन्हें दो बार नोटिस भेजा था, लेकिन सेहत खराब होने का हवाला देकर वे पेश नहीं हुई थीं। पुलिस को दिए बयान में नेहा ने बताया कि उनके गले में दिक्कत है। इसके अलावा बुखार था। पुलिस ने इस संबंध में उनसे मेडिकल रिपोर्ट भी प्रस्तुत करने के लिए भी कहा है।

Published on:

19 Jan 2026 05:29 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / सोशल मीडिया पोस्ट पर घिरीं नेहा सिंह राठौर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हजरतगंज थाने में दर्ज कराया बयान

