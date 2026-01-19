सोशल मीडिया पोस्ट पर घिरीं नेहा सिंह राठौर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हजरतगंज थाने में दर्ज कराया बयान

नेहा सिंह राठौर ने पहले हाईकोर्ट में अपनी अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दी थी, लेकिन वहां से उन्हें राहत नहीं मिली और उनकी अर्जी खारिज हो गई। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार ही नेहा सोमवार सुबह करीब 11 बजे अपना बयान दर्ज कराने पुलिस स्टेशन पहुंचीं। इससे पहले पुलिस ने उन्हें दो बार नोटिस भेजा था, लेकिन सेहत खराब होने का हवाला देकर वे पेश नहीं हुई थीं। पुलिस को दिए बयान में नेहा ने बताया कि उनके गले में दिक्कत है। इसके अलावा बुखार था। पुलिस ने इस संबंध में उनसे मेडिकल रिपोर्ट भी प्रस्तुत करने के लिए भी कहा है।