New Disturbance:आठ से 11 फरवरी तक कई जिलों में बारिश का पूर्वानुमान, मौसम दिखाएगा तल्खी

New disturbance will be active:जल्द ही एक और पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने जा रहा है। इस विक्षोभ के कारण आठ से 11 फरवरी तक राज्य के विभिन्न जिलों में बारिश का पूर्वानुमान है।बारिश से समूचे राज्य में ठंड में बढ़ोत्तरी हो सकती है।