Good News : लखनऊ के लारी कार्डियोलॉजी विभाग की OPD अब नये भवन में

लखनऊPublished: Mar 12, 2024 08:47:52 pm

King George's Medical University: लारी कार्डियोलॉजी विभाग में रोज 300 से ज्यादा मरीज इलाज के लिए आते है। पुरानी बिल्डिंग में होती थी असुविधा।

Lari Cardiology Department

OPD of Lari Now in New Building: किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के लारी कार्डियोलॉजी विभाग की ओपीडी अब नए भवन में संचालित की जाएगी। कुलपति ने नये भवन का शुभारंभ किया। ग्राउंड फ्लोर को मरीजों के इलाज के लिए खोला जा रहा है। इसके जल्द ही भवन के शेष भाग को भी इलाज के लिए खोल दिया जाएगा। ( Lari Cardiology) लारी कार्डियोलॉजी विभाग में रोजाना 300 से ज्यादा मरीज ओपीडी में आ रहे है। अभी पुराने भवन में ओपीडी का संचालित हो रही है। यहां पर कम स्थान के कारण मरीजों को तमाम दिक्कतें होती रहती है।

100 करोड़ रुपए की लागत से हुआ भवन तैयार (Lucknow Lari Cardiology Hospital) मरीजों के दिक्कतों को कम करने के लिए परिसर में छह मंजिला भवन बनाया गया है। यह लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से भवन तैयार किया गया है। उपकरण लगाने का काम भी अंतिम दौर में है। रैप व फायर फाइटिंग सिस्टम का काम बचा है। जो कि चल रहा है।(King George's Medical University Update) कुलपति डॉ. सोनिया नित्यानंद ने कहा कि हार्ट के मरीजों को और उच्च स्तरीय इलाज मिलेगा। उन्होंने कहा कि अभी ग्राउंड फ्लोर मरीजों के खोला गया है। जैसे-जैसे भवन में निर्माण कार्य पूरा होगा। उसमें इलाज की सविधाएं शुरू कर दी जाएंगी। मरीजों को मिलेगी और अधिक सुविधाएं (Lari Cardiology Department Update) मरीजों के हितों के लिए संस्थान प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है। लारी कार्डियोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉ. एसके द्विवेदी ने कहा कि हार्ट के मरीजों को आधुनिक इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। कई की स्पेशलिटी क्लीनिक का संचालन किया जा रहा है। इसमें मरीजों को और सटीक इलाज मिलने में आसानी होगी। नए भवन में मरीजों के बैठने की पर्याप्त व्यवस्था है। बिल्डिंग पूरी तरह से वातानुकूलित है। लारी कार्डियोलॉजी का नया भवन पूरी तरह से शुरू होने पर लगभग 90 बिस्तर और बढ़ेंगे। अभी लगभग 94 बैड विभाग में है। दो कैथ लैब और हो जाएंगी।