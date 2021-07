पूरे वेतन और भत्तों के साथ 12 महीने की छुट्टी सहित मिलेंगे कई बड़े लाभ, जानें क्या है नई जनसंख्या नीति प्रस्ताव

New Population Control Policy Updates and Highlightes- नई जनसंख्या (New Population Control Policy) नीति में जनसंख्या नियंत्रण करने वालों को प्रोत्साहित करने के प्रावधान शामिल हैं। सीएम योगी ने कहा कि नई जनसंख्या नीति के तहत सरकार ने जन्मदर कम करने का प्रयत्न किया है। इसमें हर तबके का ध्यान रखा गया है।