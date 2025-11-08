NHAI ने टोल पेनल्टी 75 प्रतिशत घटाई, फास्टैग खराब या ब्लॉक होने पर अब नहीं देना पड़ेगा दोगुना टोल

NHAI Toll Penalty: नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने देशभर के यात्रियों को सीधी राहत देते हुए टोल प्लाज़ा से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। अब FASTag ब्लॉक होने, बैलेंस खत्म हो जाने या टैग खराब होने की स्थिति में लगने वाली दोगुनी पेनल्टी को 75 प्रतिशत तक घटा दिया गया है। यह नया नियम 15 नवंबर 2025 से पूरे देश में लागू होगा।
पहले यदि किसी वाहन की FASTag प्रणाली काम नहीं करती थी, तो ड्राइवर को टोल राशि का दोगुना भुगतान करना पड़ता था। इस नियम को लेकर लंबे समय से शिकायतें सामने आ रही थीं, खासकर तब जब तकनीकी खराबी या बैंक सर्वर समस्या के कारण FASTag अपने आप ब्लॉक हो जाता था। यात्रियों की बढ़ती दिक्कतों और ओवरचार्जिंग की शिकायतों को देखते हुए NHAI ने अब पेनल्टी के नियमों की समीक्षा की और भारी कटौती की घोषणा की है।
नए नियम के अनुसार यदि किसी वाहन का FASTag मान्य नहीं है और टोल शुल्क 100 रुपये है, तो पहले 200 रुपये देने पड़ते थे। लेकिन अब अधिकतम 125 रुपये ही लिए जाएंगे। इससे यात्रियों को आर्थिक राहत तो मिलेगी ही, साथ ही टोल प्लाज़ा पर होने वाली बहस, विवाद और लंबी कतारों में भी कमी आने की उम्मीद है।
NHAI का कहना है कि FASTag को बढ़ावा देना अभी भी प्राथमिकता है, लेकिन यात्रियों को दोगुना शुल्क देना अन्यायपूर्ण था, इसलिए नियम में संशोधन किया गया। अधिकारियों के अनुसार नए प्रावधान से देशभर में करोड़ों वाहन चालकों को फायदा मिलेगा। नए नियम लागू होने के बाद टोल प्लाज़ा पर सिस्टम अपडेट किए जाएंगे और कर्मचारियों को भी नए शुल्क संरचना के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाएगा। यात्रियों से FASTag को समय पर रिचार्ज रखने और टैग की वैधता जांचते रहने की अपील भी की गई है।
