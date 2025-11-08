NHAI ने टोल पेनल्टी 75 प्रतिशत घटाई, फास्टैग खराब या ब्लॉक होने पर अब नहीं देना पड़ेगा दोगुना टोल

NHAI का कहना है कि FASTag को बढ़ावा देना अभी भी प्राथमिकता है, लेकिन यात्रियों को दोगुना शुल्क देना अन्यायपूर्ण था, इसलिए नियम में संशोधन किया गया। अधिकारियों के अनुसार नए प्रावधान से देशभर में करोड़ों वाहन चालकों को फायदा मिलेगा। नए नियम लागू होने के बाद टोल प्लाज़ा पर सिस्टम अपडेट किए जाएंगे और कर्मचारियों को भी नए शुल्क संरचना के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाएगा। यात्रियों से FASTag को समय पर रिचार्ज रखने और टैग की वैधता जांचते रहने की अपील भी की गई है।