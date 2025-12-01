NIA Raid: दिल्ली धमाकों की गुत्थी सुलझाने में एनआईए की बड़ी छापेमारी, लखनऊ से कश्मीर तक जांच का दायरा बढ़ा

लखनऊ में एनआईए की टीम सोमवार सुबह खंदारी बाजार स्थित एक मकान पर पहुँची। यह मकान डॉ. शाहीन शाहिद के पिता का बताया जाता है। छापेमारी के दौरान घर के अंदर मौजूद लोगों से एनआईए अधिकारियों ने कई घंटे पूछताछ की। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एनआईए टीम कई वाहनों में पहुंची। घर के आसपास पुलिस बल तैनात किया गया जिससे कोई भी अवांछित गतिविधि न हो सके। अधिकारियों ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, मोबाइल फोन, लैपटॉप और कुछ दस्तावेजों की जांच की। छापेमारी को लेकर स्थानीय लोगों में जिज्ञासा बढ़ी रही और लोग घरों की खिड़कियों एवं छतों से स्थिति को देखते रहे।