Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

NIA Raid: दिल्ली धमाकों की गुत्थी सुलझाने में एनआईए की बड़ी छापेमारी, लखनऊ से कश्मीर तक जांच का दायरा बढ़ा

NIA Action: दिल्ली धमाकों की जांच में नए सुरागों की तलाश करते हुए एनआईए ने सोमवार को लखनऊ समेत देशभर में आठ ठिकानों पर दबिश दी। लखनऊ में डॉ. शाहीन शाहिद के पिता के घर पर हुई छापेमारी के दौरान टीम ने संबंधित दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डाटा की गहन जांच की।

4 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Dec 01, 2025

दिल्ली धमाकों की जांच में एनआईए की बड़ी कार्रवाई (फोटो सोर्स : Police Whatsapp News Group )

दिल्ली धमाकों की जांच में एनआईए की बड़ी कार्रवाई (फोटो सोर्स : Police Whatsapp News Group )

NIA Delhi Case: दिल्ली में हाल ही में हुए धमाकों की जांच में जुटी राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने सोमवार को देशभर में बड़ी कार्रवाई करते हुए आठ स्थानों पर एक साथ छापेमारी की। इस कार्रवाई का दायरा जम्मू-कश्मीर से लेकर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक फैला रहा। जांच एजेंसी द्वारा की गई इस संयुक्त कार्रवाई ने सुरक्षा एजेंसियों की सक्रियता और मामले की गंभीरता को एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है।

लखनऊ में यह छापेमारी खंदारी बाजार स्थित डॉ. शाहीन शाहिद के पिता के आवास पर की गई। एनआईए टीम सुबह के समय अचानक मौके पर पहुँची, जिसके बाद पूरे इलाके में हलचल तेज हो गई। स्थानीय पुलिस एवं खुफिया विभाग के अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। छापेमारी के दौरान एनआईए ने घर की तलाशी ली, परिवार के सदस्यों से पूछताछ की तथा संभावित इलेक्ट्रॉनिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य जुटाए।

दिल्ली धमाकों की जांच में तेजी, संदिग्धों की तलाश में कई राज्यों में छापेमारी

दिल्ली धमाकों को लेकर एनआईए अब तक कई सुरागों पर काम कर रही है। एजेंसी को आशंका है कि इस घटना के पीछे देशव्यापी नेटवर्क काम कर रहा हो सकता है। इसी नेटवर्क और उससे जुड़े संभावित संपर्कों की खोज में एजेंसी ने आठ स्थानों पर छापेमारी की है। जिन इलाकों में सोमवार को छापेमारी हुई उनमें कश्मीर के कुछ क्षेत्रों, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, और अन्य उत्तरी राज्यों** के स्थान शामिल हैं। इन छापों का मुख्य उद्देश्य संदिग्ध व्यक्तियों, उनके परिचितों और संभावित सहयोगियों से जुड़े दस्तावेज़ व डिजिटल डाटा इकट्ठा करना बताया जा रहा है।

लखनऊ में खंदारी बाजार बने छापेमारी का केंद्र

लखनऊ में एनआईए की टीम सोमवार सुबह खंदारी बाजार स्थित एक मकान पर पहुँची। यह मकान डॉ. शाहीन शाहिद के पिता का बताया जाता है। छापेमारी के दौरान घर के अंदर मौजूद लोगों से एनआईए अधिकारियों ने कई घंटे पूछताछ की। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एनआईए टीम कई वाहनों में पहुंची। घर के आसपास पुलिस बल तैनात किया गया जिससे कोई भी अवांछित गतिविधि न हो सके। अधिकारियों ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, मोबाइल फोन, लैपटॉप और कुछ दस्तावेजों की जांच की। छापेमारी को लेकर स्थानीय लोगों में जिज्ञासा बढ़ी रही और लोग घरों की खिड़कियों एवं छतों से स्थिति को देखते रहे।

डॉ. शाहीन के परिवार से पहले भी हुई थी पूछताछ

दिल्ली धमाकों की जांच के दौरान एनआईए ने इससे पहले भी लखनऊ में डॉ. शाहीन शाहिद के परिजनों से पूछताछ की थी। बताया गया था कि कुछ घटनाओं को लेकर उनकी जानकारी महत्वपूर्ण मानी जा रही थी। हालांकि परिवार की ओर से पहले ही स्पष्ट किया गया था कि उनका किसी भी तरह की आपराधिक या संदिग्ध गतिविधि से कोई संबंध नहीं है। लेकिन मामले की संवेदनशीलता देखते हुए एनआईए किसी भी संभावना को छोड़ नहीं रही है और हर सुराग की गहनता से जांच कर रही है।

क्यों हो रही है लगातार छापेमारी

विशेषज्ञों का कहना है कि दिल्ली धमाकों जैसे मामलों में लॉजिस्टिक सपोर्ट, फंडिंग, कम्युनिकेशन चैनल,और गुप्त ठिकानों को जोड़ना जांच एजेंसियों की प्राथमिकता होती है। किसी भी आतंकी या संदिग्ध गतिविधि में शामिल नेटवर्क प्रायः कई राज्यों में फैला होता है। यही कारण है कि एक सुराग मिलने के बाद छापेमारी का दायरा बढ़ाया जाता है। एनआईए की इस कार्रवाई को इसी दिशा में उठाए गए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है।

सुरक्षा एजेंसियों की नजरें पूरे नेटवर्क पर

एनआईए के अनुसार दिल्ली धमाकों की जांच में अब कई अहम बिंदु सामने आ रहे हैं। एजेंसी के पास मिले कुछ तकनीकी प्रमाणों ने उन संपर्कों की ओर इशारा किया है जो राजधानी के बाहर स्थित हो सकते हैं।

  • जांच टीम इस दिशा में
  • फोन रिकॉर्ड
  • सोशल मीडिया गतिविधियों
  • बैंकिंग ट्रांजेक्शन
  • यात्रा विवरण
  • और कुछ संदिग्ध व्यक्तियों के बीच हुई बातचीत
  • जैसे पहलुओं की गहनता से जांच कर रही है।
  •  इलाके में तनाव, पर भीड़ पर नियंत्रण बनाए रखा गया

खंदारी बाजार जैसे घनी आबादी वाले क्षेत्र में एनआईए की अचानक कार्रवाई से हलचल बढ़ गई। कई लोग सड़क पर जमा होने लगे, लेकिन पुलिस ने तत्काल भीड़ को नियंत्रित किया और किसी भी प्रकार की अफवाह फैलने से रोकने के निर्देश दिए। स्थानीय नागरिकों ने बताया कि पहले उन्हें समझ में नहीं आया कि अचानक इतनी सुरक्षा व्यवस्था क्यों दिखाई दे रही है। बाद में जानकारी मिली कि यह कार्रवाई एनआईए द्वारा की जा रही है।

आधिकारिक बयान का इंतजार

इस छापेमारी को लेकर शाम तक एनआईए की ओर से कोई औपचारिक बयान जारी नहीं किया गया था। हालांकि एजेंसी के सूत्रों ने बताया कि यह कार्रवाई दिल्ली धमाकों की जांच से जुड़े तकनीकी सुरागों के आधार पर की गई है और कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज व डिजिटल सामग्री एकत्र की गई है। उम्मीद है कि जांच पूरी होने के बाद एनआईए इस कार्रवाई से जुड़े तथ्यों को सामने ला सकती है।

ये भी पढ़ें

SIR in UP: आठ दिन में सात BLO की गई जान, तब आया सात दिन समय बढ़ाने का फरमान
लखनऊ
मतदाता सूची के दबाव में टूटते सपने (फोटो सोर्स : Whatsapp News Group)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cm yogi

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

01 Dec 2025 01:40 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / NIA Raid: दिल्ली धमाकों की गुत्थी सुलझाने में एनआईए की बड़ी छापेमारी, लखनऊ से कश्मीर तक जांच का दायरा बढ़ा

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

House And Water Tax: लखनऊ में खत्म होगा दो-दो बिलों का झंझट, दिसंबर से गृहकर-जलकर एक साथ होगा आसान भुगतान

दिसंबर से गृहकर और जलकर का होगा एक ही बिल, खत्म होगा विभागों के चक्कर लगाने का झंझट (फोटो सोर्स : Municipal Corporation WhatsApp Group)
लखनऊ

UP Cold Wave: दिसंबर की शुरुआत में ही पारा लुढ़का, पछुआ हवाओं ने बढ़ाई ठिठुरन,यूपी में कड़ाके की सर्दी का आगाज़

यूपी में ठंड का पहला बड़ा थपेड़ा, रात का पारा 2–4 डिग्री गिरने का पूर्वानुमान (फोटो सोर्स : Patrika)
लखनऊ

कस लें कमर आ गई है लिस्ट: 10वीं-12वीं एग्जाम सेंटर्स की सूची जारी; ऐसे करें चेक

up board releases list of 7448 exam centres for 2026 high school intermediate exams
लखनऊ

SIR फॉर्म BLO ने ऑनलाइन अपलोड किया या नहीं? घर बैठे मिनटों में लगा सकते हैं पता; सिर्फ 4 स्टेप्स करने होंगे फॉलो

sir form submitted or not by blo find out in minutes from home only need to follow 4 steps
लखनऊ

SIR in UP: आठ दिन में सात BLO की गई जान, तब आया सात दिन समय बढ़ाने का फरमान

मतदाता सूची के दबाव में टूटते सपने (फोटो सोर्स : Whatsapp News Group)
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.