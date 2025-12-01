SIR in UP: आठ दिन में सात BLO की गई जान, तब आया सात दिन समय बढ़ाने का फरमान

घटना मुरादाबाद जिले के बहेरी ब्रह्मपुरान गांव की है, जहां सर्वेश सिंह अपने घर में ही मृत पाए गए। परिवार में चार नाबालिग बेटियाँ हैं। उनकी तरफ़ से एक हस्तलिखित नोट मिला, जिसमें उन्होंने SSR कार्यों के लिए मिले कम समय और लगातार बढ़ते दबाव की बात लिखी। नोट में लिखा था: मैं पहली बार BLO बना हूँ। थोड़ा और समय मिलता तो काम पूरा कर देता। समय बहुत कम मिला है। बहुत तनाव में हूँ। तीन घंटे से ज्यादा नींद नहीं हो रही। मैं जीना चाहता हूँ, लेकिन दबाव बहुत है। सर्वेश को 7 अक्टूबर को BLO नियुक्त किया गया था और वे एक कम्पोजिट विद्यालय में तैनात थे। SSR के कार्यों में घर-घर जाकर सत्यापन, फॉर्म भरना, दस्तावेजों की जांच और समय सीमा में एंट्री करना शामिल है,जो अत्यधिक समय और ऊर्जा की मांग करता है।