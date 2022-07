यूपी में डेढ़ लाख लोगों को मिलेगा सपनों का 'घर', फटाफट यहां करें रजिस्ट्रेशन

PM CM Awas: उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। प्रदेश में करीब डेढ़ लाख से अधिक लोगों को इसका लाभ मिलेगा।

यूपी में हर साल गरीबों को आवंटित होने वाले प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास के लिए अभी तक लक्ष्य नहीं आया है। लेकिन इसको लेकर विभाग ने रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू करा दी है। पीडी ने सभी खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पात्रों के पंजीयन शुरू कराएं जिससे लक्ष्य मिलते ही तत्काल पहली किश्त पात्रों के खातों में भेजी जा सके। प्रधानमंत्री के साथ साथ सीएम आवास योजना की भी लाटरी निकाली जाएगी।

