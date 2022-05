Medicine Price: अब दवाइयों की कीमतों में राहत मिलेगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश के औषधि नियंत्रक, खाद्य सुरक्षा एवं प्रशासन द्वारा शिकंजा कसा गया है।

Updated: May 21, 2022 05:31:29 pm

अब दवाइयों की कीमतों में राहत मिलने वाली है। ड्रग विभाग ने स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग में तैनात डॉक्टरों को ब्रांड नेम की जगह सॉल्ट नेम से दवाएं लिखने की एडवाइजरी जारी की है ताकि मरीज और आमजन जनऔषधि केंद्रों के साथ जेनरिक मेडिकल स्टोरों से सस्ती दवाएं खरीद सकें। क्लीनिकों में खुले मेडिकल स्टोरों पर जल्द ही शिकंजा कसा जाएगा। वहां पर अलग-अलग ब्रांड के नाम से बेची जा रही दवाओं की शिकायतें मिली हैं। इसे नियंत्रित करने के लिए सुझाव दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के औषधि नियंत्रक, खाद्य सुरक्षा एवं प्रशासन के एके जैन द्वारा बताया गया।

Now Medicines in Low Price New Guidelines Medical Stores