Lucknow में अब हरे-नीले रंग के अधिकृत कूड़ा ठेले, अवैध ठेलों की पहचान होगी आसान और व्यवस्था मजबूत

Lucknow शहर में स्वच्छता व्यवस्था को अधिक सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से नगर निगम ने एक नई पहल की शुरुआत कर दी है। शहर में कूड़ा संग्रह करने वाले सभी अधिकृत ठेलों को अब मानकीकृत रंगों में रंगा जाएगा। इस कदम का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि केवल वही वाहन या ठेले कूड़ा उठाने का अधिकार रखें, जिन्हें नगर निगम ने विधिवत अनुमति दी है। नई व्यवस्था के तहत इन ठेलों को हरे और नीले रंग के संयोजन में रंगा जाएगा, जिससे पहचान सरल हो जाएगी और अवैध रूप से संचालित ठेलों पर रोक लग सकेगी।