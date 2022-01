Omicron Symptoms: कैसे पहचानें ओमिक्रॉन से संक्रमित हैं या नहीं, सबसे पहले दिखते हैं यह लक्षण

स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं कि ओमिक्रॉन से डरने की जरूरत नहीं है। हालांकि, इसका यह मतलब नहीं है कि आप सावधानियां बरतना बंद कर दें। ओमिक्रॉन कुछ स्थितियों में गंभीर संक्रमण का कारण भी बन सकता है।इसलिए ओमिक्रॉन के लक्षणों को अगर सही से पहचान लिया जाए, तो इसे फैलने से रोका जा सकता है।

लखनऊ. कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन पूरी दुनिया में पांव पसार रहा है। यह वायरस तेजी से फैल रहा है और अब नाईट कर्फ्यू भी ज्यादातर जगहों पर लगा दिया गया है। आने वाले दिनों में कोविड के मामले और ज्यादा बढ़ सकते हैं। ऐसे में किसी भी तरह की सावधानी बरतना जरूरी है। यही वजह है कि विशेषज्ञ लगातार वायरस की चपेट में आने से बचने की सलाह दे रहे हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं कि ओमिक्रॉन से डरने की जरूरत नहीं है। हालांकि, इसका यह मतलब नहीं है कि आप सावधानियां बरतना बंद कर दें। ओमिक्रॉन कुछ स्थितियों में गंभीर संक्रमण का कारण भी बन सकता है।इसलिए ओमिक्रॉन के लक्षणों को अगर सही से पहचान लिया जाए, तो इसे फैलने से रोका जा सकता है।

Omicron Symptoms These Early Symptoms are seen in People