पीएम मोदी के जन्मदिन पर सीएम योगी ने दी खुशखबरी, 2 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को मिलेगा स्मार्टफोन

सीएम ने बताया कि बेटियों की निशुल्क शिक्षा और कन्या सुमंगला योजना के तहत 25,000 रुपए तथा सामूहिक विवाह योजना के तहत हर बेटी की शादी के लिए 1 लाख रुपए की सहायता दी जा रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को 75वें जन्मदिन पर उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से बधाई दी। उन्होंने कहा कि 15 दिन का स्वच्छता पखवाड़ा न केवल जांच बल्कि निशुल्क उपचार का भी माध्यम बनेगा। यह अभियान विजयादशमी तक चलेगा। इस दौरान 507 रक्तदान शिविर भी आयोजित होंगे, जिनमें युवाओं को भागीदारी के लिए प्रेरित किया जाएगा।