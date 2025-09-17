पीएम मोदी के जन्मदिन पर सीएम योगी ने दी खुशखबरी, 2 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को मिलेगा स्मार्टफोन

लखनऊ: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर उत्तर प्रदेश की करीब दो लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को बड़ा तोहफ़ा मिला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों का मानदेय बढ़ाने और सभी को स्मार्टफोन देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्त्रियों को समय-समय पर प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, ताकि वे और अधिक आत्मनिर्भर बन सकें।
सीएम योगी ने मंगलवार को लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर से 75 जिलों में 20,324 स्वास्थ्य शिविरों की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब नीयत साफ हो और नीति स्पष्ट हो, तो परिणाम आने में देर नहीं लगती। योगी ने बच्चों को तिलक लगाकर अन्नप्राशन कराया, उन्हें गोद में लेकर दुलारा और खिलौने भी गिफ्ट किए। साथ ही गर्भवती महिलाओं की गोदभराई कराई और पोषाहार वितरित किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, मातृ वंदना, कन्या सुमंगला योजना और नारी शक्ति वंदन अधिनियम जैसे कदम उठाए गए हैं, जिनसे महिलाओं को सशक्त किया गया है। उन्होंने बताया कि यूपी में 1.89 लाख आंगनबाड़ी केंद्र और 10 लाख महिला स्वयं सहायता समूह सक्रिय हैं। इनके माध्यम से 1 करोड़ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया गया है। इसके साथ ही प्रदेश में पिछले आठ वर्षों में 41 नए मेडिकल कॉलेज बनाए गए हैं, जिनमें अमेठी का हालिया उद्घाटन भी शामिल है।
सीएम योगी ने बताया कि शिशु मृत्यु दर 45 से घटकर 37 और मातृ मृत्यु दर 141 पर आ गई है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में इंसेफेलाइटिस जैसी घातक बीमारी को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है, जिसने 40 साल में 50,000 बच्चों की जान ली थी। मलेरिया, डेंगू, कालाजार और टीबी को खत्म करने की दिशा में भी तेजी से काम चल रहा है।
योगी ने ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में महिला स्वयं सहायता समूहों की भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 10 लाख ग्रामीण और 1 लाख नगरीय महिला स्वयं सहायता समूह सक्रिय हैं, जिन्होंने 1 करोड़ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में अहम योगदान दिया है। अब THR प्लांट्स से अतिरिक्त उत्पादन नेफेड खरीदेगी, जिससे महिलाओं की आय में बढ़ोतरी होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि टीबी उन्मूलन और रक्तदान जैसे कार्य समाज में सेवा भाव को मजबूत करते हैं। उन्होंने रक्तदान करने वाले युवाओं को सम्मानित भी किया। योगी का कहना था कि इस पहल से हजारों महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त होंगी और आत्मनिर्भर यूपी का लक्ष्य पूरा होगा।
सीएम ने बताया कि बेटियों की निशुल्क शिक्षा और कन्या सुमंगला योजना के तहत 25,000 रुपए तथा सामूहिक विवाह योजना के तहत हर बेटी की शादी के लिए 1 लाख रुपए की सहायता दी जा रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को 75वें जन्मदिन पर उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से बधाई दी। उन्होंने कहा कि 15 दिन का स्वच्छता पखवाड़ा न केवल जांच बल्कि निशुल्क उपचार का भी माध्यम बनेगा। यह अभियान विजयादशमी तक चलेगा। इस दौरान 507 रक्तदान शिविर भी आयोजित होंगे, जिनमें युवाओं को भागीदारी के लिए प्रेरित किया जाएगा।