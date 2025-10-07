UP Crime: लखनऊ में हैवानियत! गेमिंग की लत में बेटे ने मां का सिर कुचला, जेवर लूटे

Online Gaming Turns Deadly: राजधानी लखनऊ में मोबाइल गेमिंग की लत ने एक परिवार की खुशियां छीन लीं। पीजीआई थाना क्षेत्र के बाबूखेड़ा इलाके में हुई रेनू यादव की हत्या के मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। जांच में सामने आया कि हत्या किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं, बल्कि बीए का छात्र और रेनू का बेटा निखिल यादव ने की थी। निखिल को ऑनलाइन गेमिंग और बेटिंग की लत थी। उसने गेम में लाखों रुपये गंवा दिए थे और लोन ऐप से उधार लेकर फंस चुका था। वसूली के डर से मां के जेवर चोरी किए, और जब मां को शक हुआ तो पेचकस और सिलेंडर से हमला कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। 3 min read